Barack Obama unistab, et rohkem naisi julgeksid poliitikuks hakata: mehed käivad mulle viimasel ajal närvidele — mis meil viga on?

Endine Ameerika Ühendriikide president Barack Obama unistab, et rohkem naisi julgeksid ka poliitikas tegevad olla ja tal on selleks täitsa mõistlik põhjus, vahendab Huffington Post.

Kui kolmapäeval küsis Keeniast pärit naine Johannesburgis Obama Foundationi poolt korraldatud toimunud kohtumisel, kuidas siseneda poliitikasse korrumpeerunud riigis, oli endise presidendi vastus väga aus ja sobilik.

"Naised... Ma tahan, et te käed külge paneksite, sest mehed käivad mulle viimasel ajal närvidele," ütles ta publikule. "Ma loen iga päev ajalehte ja mõtlen: "Vennad, mis teil viga on? Mis meil viga on?" Me oleme vägivaldsed, me kiusame. Lihtsalt omi asju ajades. Mistõttu ma arvangi, et kui anname naistele rohkem võimu, aitab see koheselt muuta ka poliitika paremaks."

Pärast keenialanna küsimusele vastamist, lisas Obama, et on mitmeid erinevaid viise, kuidas maailma muuta. "Üks asi, mida sa ei tohi teha, on teeselda, et poliitika ei loe ja öelda endale, et "see on liiga korrumpeerunud ja katki, mina sellega seotud olla ei taha"," väitis Obama. "Sest ühel hetkel, kui oled ambitsioonikas nende asjadega, mida sa oma koduriigis teed, seisad sa vastamisi ka poliitikutega."

Vaata täispikkuses, mida Obama veel rääkis, allolevast videost.