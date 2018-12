Ekspress Meedia teeb jõulukinkide asemel annetuse vähiravifondile

"Toivo Tänavsuu ja tema loodud fondi töö on hindamatu. Ta on võtnud enda õlgadele suure koorma, et leida rahastust raskelt haigete inimeste raviks. Oleme rahul, kui suudame kasvõi natukenegi aidata ja seeläbi mõne õnneliku hetke rasket võitlust pidavatele inimestele juurde kinkida," ütles Ekspress Meedia juhatuse esimees Argo Virkebau, lisades, et Toivo toetamine on loomulik valik, sest tegemist on meie oma ettevõtte töötajaga, kelle positiivne energia nakkab ka teistele kolleegidele.

Vähiravifond Kingitud Elu on päästerõngaks vähihaigetele, kelle hädavajalikku ravi ei rahasta haigekassa. Fond aitab raske haigusega võitlevatel inimestel soetada neile hädavajalikku kallist vähiravi.

"Vähiravifond on tänavu saanud rekordilise hulga abitaotlusi. Oleme saanud aidata ligi 300 inimest. Täname Ekspress Meediat, tema kliente ja koostööpartnereid panuse eest sellesse missiooni. Teie toetus aitab meil kindlustada mitmele abivajajale lootuse, jõulurahu ning võimaluse elada," sõnas vähiravifondi Kingitud Elu juhataja Toivo Tänavsuu.