Pilkupüüdev Eesti disain, mis kõnetab kogu maailma — Prosawood

Puidust käekellasid ning päikese- ja nägemisprille tootev Eesti bränd Prosawood on valmis saanud oma uue käekellade kollektsiooniga. Tegemist on eriliste kelladega, mis kannavad sügavat sõnumit loodusest, vabadusest ja meie kõigi kohal säravast päikesest.

Kui paljud brändid alustavad käekella disainimist kellast endast, selle kujust ja värvist, siis Prosawood alustas kaugemalt. Meeskonnal pulbitses sees lugu, mis juba ammu vajas välja rääkimist, kuid sai küpseks alles nüüd. See lugu ei tekkinud niisama, vaid sündis kogetud emotsioonidest ja mõtetest, sündmustest, mis pugesid hinge. Nii ei alganud loomisprotsess paberi ja pliiatsi käeshoidmisest ning mõtete otsimisest, vaid vastupidi, öelda oli palju ja see otsis võimalust väljenduda.

“Vahel võtab emotsioonide selgeks mõtlemine omajagu aega. Eks sellepärast läks meil ka üle aasta, enne kui olime valmis oma mõtteid uue kollektsiooni näol avalikkuse ette tooma,” ütleb Prosawoodi disainer Raido Prosa.

Päike ehk soojus meie sees

Uus käekellamudel kannab nime “Päike”. Disainer selgitab, et see pole inspireeritud mitte kõrvetavast kuumusest kusagil kaugel palmide all, vaid hoopis soojusest meie endi südames. “Hinge lähevad ikka need asjad, mis on meile kõige lähemal või vastupidi, kättesaamatult kaugel. Igale põhjamaa inimesele on südamelähedane see, mida näeme kõige harvem — näiteks päike ja soojus. Tunneme, et ükskõik kui erilised me ka inimestena oleme, meil kõigil on midagi ühist – kõigi kohal särab sama päike,” ütleb ta.

Kuigi inimesi võiks igatepidi lahterdada — noorteks-vanadeks, rikasteks-vaesteks, valgeteks-mustadeks -, siis kokkuvõttes pole mingit vahet, kes sa oled ja kust tuled. Mida see lahterdamine või „kastidesse panemine“ kellelegi midagi head andnud on? Meis kõigis on ju tegelikult natuke nii üht kui ka teist, nii head kui ka halba, rõõmu ja kurbust. Kui vastandid saavad koos eksisteerida meie sees, siis miks ei võiks need eksisteerida ühel käekellal? “Või õigemini — ehk polegi need vastandid, vaid hoopis erinevad vaatenurgad, mis riiu asemel rikastavad?” täpsustab Raido retooriliselt.

Käekellal pole ühtegi riigipiiri

Prosawoodi “Maailma” käekellade kaartidel pole ühtegi riigipiiri. See on teadlikult ja tahtlikult nii, kandes selget sõnumit — oleme seiklejahinged ja piire, mida tajume, tegelikult ei eksisteeri. “Oleme külastanud mitmeid paiku maailmas ja igal pool, kus näeme mõnd piiri, on see miskipärast inimese enda loodud,” selgitavad nad.

Piirid eksisteerivad vaid meie endi mõtetes. Inimene tahab tunda end turvaliselt, mitte kompida tundmatuid maid. “Keegi tark on kunagi öelnud, et ka laeval on sadamas turvaline, kuid see pole see, milleks ta loodud on. Eks sama ole ju meie kõigiga! Koduseinte vahel istudes poleks Columbus avastanud Ameerikat ja maailmakaart meie kelladel poleks just selline, nagu ta praegu on.” Seega annavad riigipiirideta kaardid käekelladel inspiratsiooni, et maailm on avastamist väärt ja kõiksugused piirid ületamiseks.

Elu ei keerle ümber iseenda

Pole vahet, kas vaadata maailma läbi akna- või kellaklaasi, aeg ja silmapiir on ikkagi lõputud ja kuuluvad kõigile. Just kõigile neile, kes mõistavad, et elu ei keerle ümber iseenda, vaid on pidevas liikumises. Ainuraksest amööbist, keda silmaga ei näe kuni planeedini, mis tiirutab ümber päikese.

“Miks peaksid siis sina seisma paigal ja ootama, kui on antud võimalus elada ja avastada?” küsib Prosawood bränd oma põhimõttes. “Ei tasu muretseda, kui mõnikord on sammud lühikesed või rada tundub raske, sest just kõige käänulisemad teed viivad lõpuks kõige kaunimatesse paikadesse. Elada tuleb nüüd ja kohe, sest eilne on juba ammu läinud ja homme ei saabu kunagi,” nõustub kogu meeskond.

Sul tekkis soov minna rändama, aga ei tea veel, kuhu? “Viska pilk kellale ja vaata, kuhu seier sind juhatab,” annavad kelladisainerid nõu.

Prosawoodi tegemistega saad end kursis hoida:

www.prosawood.ee

www.instagram.com/prosawood

www.facebook.com/prosawooddesign