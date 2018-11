Ekspert õpetab: kui unistad kõrgemast palgast, tasub võtta arvesse neid nõuandeid

1. Töötajat ei hinnata vaid erialaste oskuste põhjal, tihti loeb rohkem see, kuidas meeskonnas käitutakse.

2. Kui sa pole enda jaoks selgeks mõelnud, mis on sinu väärtust, siis on keeruline ka väärilist tasu küsida, mistõttu vaata peeglisse ning näe ja usu, et oledki palju ära teinud ja paremat palka väärt.

3. Enne palgajutule minekut mõtle läbi tingimused, millega oled nõus. Analüüsi, kas küsitav number on reaalne. Igaks juhuks lisa soovitavale palganumbrile 10-20% läbirääkimisruumi.

4. Palka ei maksa juurde nõuda, sest see ei vii eesmärgini ja samuti pole mõtet bluffida, et "muidu lähen minema", aga tea, et kui palgateemat üles võttes ei suudeta enam rahulikuks jääda, on sellega ilmselt liiga kaua venitatud.

5. Mõtle sellele, mis saab siis, kui teine pool sinu sooviga ei nõustu.

Loe pikemalt, kuidas paremat palka küsida, novembrikuu Eesti Naisest.