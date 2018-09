Kõige olulisem nõuanne tööellu astuvale noorele naisele: julge küsida õiglast palka!

Kevadel oli koolide huvi ettevõtlike naiste projekti vastu suur. Nii jätkatakse ka sügisel paarikümne kooli külastamist. „Igaühes on peidus palju rohkem, kui arvame, ja selleks, et avardada oma täielikku potentsiaali, julgustame noori ettevõtlikkusele ja uusi väljakutseid proovima,” sõnab EENA noorteklubi juht Lilian Promet.

Teavitustöö käigus uuritakse noortelt, mis on nende unistuste töö ja kui palju nad soovivad ühes kuus palka saada. „Võtame seeläbi teemaks Eesti keskmise palga ning arutleme naiste ja meeste töötasu erinevuse üle,” lausub Promet. 2018. aastal on Eestis naiste ja meeste keskmiste palkade erinevus 25,3%. „Küsime noortelt, mida nemad arvavad, kuidas Euroopa kõrgeimat numbrit vähendada,” lisab ta.

Tüdrukud vajavad julgustamist

Prometi sõnul on poisid on julgemad, ambitsioonikamad ja riskialtimad. Tüdrukud aga vajavad rohkem julgustamist ja innustamist. „Kui vaadata koolides tublide õpilaste tahvleid, siis sealt joonistub selge muster — tüdrukud on paremad õpilased,” toob ta näite. „Tüdrukud kinnitavad isegi, et neile on ootus heade hinnete saamisel kõrgemal kui poistel.” Sellised ootused vähendavad Prometi hinnangul julgust eksida ja riskida, mis on muidu edukuse alused.

„Meie kõrgkoolides on naisi 70%, kuid hiljem on juhtide hulgas naisi vaid ligi 30%, riigikogus ning riigi- ja börsiettevõtete nõukogudes on see protsent veel väiksem,” juhib Promet tähelepanu. Teavitustundides räägitakse aga kooliõpilastele, et tegelikult on ühiskonnale oluline duaalsus. „Ühiskonnale mõjub väga tervendavalt, kui tulevikus on rohkem meesõpetajaid ja juhtivatel positsioonidel rohkem naisi,” arvab ta.