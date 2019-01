NAISTEKA VIDEO | Naiste marsi korraldaja Triin Toomesaar: tähelepanu osutamine ei tähenda, et kõik on kohe valesti ja katki!

"Eesti naiste olukord on oluliselt paranenud küll, aga meil on jätkuvalt suuri arengukohti," sõnas Toomesaar. "Ega tähelepanu osutamine ei tähenda automaatselt, et kõik on valesti ja katki," kinnitas ta ning lisas, et kuna Eesti inimene liiga reipalt aktsioonidega kaasa ei tule, siis oli huvitav vaadata, kas õnnestub ka talvise ilma ja kehvade teeoludega rahvast mobiliseerida.

Mida arvab Toomesaar poliitik Riina Solmani arvamusest, et Naiste marss impordib võõraid probleeme? Kust tuli idee Naiste marssi korraldada? Vaata videost!