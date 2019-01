NAISTEKA VIDEO | Riina Sikkut lapsevanema raskustest: pool ühiskonda ei saa aru, mida laste kasvatamise väärtustamine tähendab!

Sikkut hindas Naiste marsi igati kordaläinuks ning nentis ka, et tema meelest on sääraste ettevõtmiste peamine eesmärk hoiakute muutmine. “Oluline on, et me ei värbaks inimest tööle selle järgi, kas ta on mees või naine, noor või vana, vaid et me lähtuks oskustest, mitte omadustest, mida inimene ise enda juures valida ei saa — nagu sugu ja vanus näiteks,” arutles minister, olles ühtlasi väga avameelne selles osas, miks tema jaoks ministriameti vastu võtmine kahe lapse emana väga keeruliseks osutus.

Kuidas näeb välja emarolli ja ministriameti ühendamine? Milline on Riina Sikkuti enda kogemus — kas naisena on karjääriredelil tõusmine olnud keeruline? Mida teha, et meeste hulgas lapsepuhkusele jäämist populariseerida? Vaata videost!