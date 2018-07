Need on ajakirja Forbes andmetel seitse kõige rikkamat naist, kelle edu taga peitub nende endi sihikindlus ja nutikus

Kylie Jenner Foto: ddp USA/Instagram/Scanpix

Ajakirja Forbes nimekirja järgi võib väita, et aasta 2018 pühendatakse kosmeetikale. Nimelt avaldas ajakiri taaskord iga-aastase nimekirja Ameerika kõige rikkamatest naistest, kelle edu peitub nende endi sihikindluses ja nutikuses ning neli neist naistest on kasvatanud oma varanduse üles iluvaldkonnas, vahendab Business Insider.