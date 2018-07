Soovid saada parimaks? Siis unusta need viis lamedat vabandust, mida keskpärased inimesed alati kasutavad

Isegi kõige sihikindlamad ja motiveeritumad ettevõtjad vabandavad end mõnikord välja, soovides mõne asja tegemata jätta. Vabanduste leidmine on ju kõige lihtsam põgenemistee. Aga olgem ausad, kui teed seda liiga sageli, jääd headest võimalustest lihtsalt ilma. Siin on viis vabandust, mida sa enam kunagi kasutada ei tohi, kui soovid päriselt edukas olla.

1. “Mul pole aega.”

Aeg on su kõige väärtuslikum vara ja kuigi ühes päevas on vaid 24 tundi, suudame me ikka leida aega nendeks asjadeks, mida me päriselt teha soovime — inimesed, kellega soovime kohtuda, hobid, millega tahame tegeleda jne. Ainsad asjad, mis võivad meie teele ette jääda, on rumalad vabandused, mida me välja mõtleme. Selge on see, et kui sa midagi päriselt tahad, siis sa leiad selleks aega.

2. “Mul pole olnud piisavalt palju võimalusi.”

Kui su teel seisab ees takistusi, pead sa leidma viisi, kuidas neist mööda minna või need üldse purustada. Edukaks saamine ei ole lihtne ja kohe kindlasti ei leia sa selleni otseteed.

Kui ütled, et sul lihtsalt pole olnud võimalik midagi teha, peatad end enne, kui üldse alustada jõuad. Loo ise neid võimalusi ja mõtle ise välja viisid, kuidas probleeme lahendada.

3. “Ma ei taha riskida sellega, mida mu pere või sõbrad minust arvavad.”