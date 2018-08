Tahad teada, kas sul on lootust rikkaks saada? Kui need märgid käivad sinu kohta, siis unusta see kohe ära või muuda midagi

Keskpärased inimesed valivad selle tee, et neile makstakse kindlal ajal kindlat palka, aga rikkad saavad palka tulemuste eest ja on tavaliselt iseenda bossid. See ei tähenda, et kindla palgatööga ei ole võimalik palju teenida, aga see on palju aeglasem ja ohutum tee rikkuseni. Kui tahad kiiresti rikkaks saada, on iseendale ülemuseks olemine kiirem tee.

5. Sa pole kunagi investeerinud

Üks kõige efektiivsem viis aja jooksul raha teenida, on seda investeerida ja mida varem sa alustad, seda parem. Miljonärid investeerivad keskmiselt 20% oma iga-aastasest sissetulekust. Nende väärtust ei hinnata selle järgi, kui palju nad iga aasta teenivad, vaid kui palju nad on aja jooksul säästnud ja investeerinud.

6. Ajad taga kellegi teise unistust, mitte iseenda oma

Kui soovid edukas olla, pead oma tööd armastama ja see tähendab, et pead kirglikult ja sihikindlalt oma eesmärke püüdma. Paljud inimesed kipuvad ajama taga kellegi teise unistusi (näiteks vanemate või abikaasa), aga ühel hetkel mõistad, et oled ise õnnetu.

7. Sa ei julge oma mugavustsoonist väljuda

Kui soovid rikkam või edukam olla, pead aeg-ajalt leppima ka teatava ebamugavustundega. Rikkad inimesed ei karda selliseid hetki, sest nad teavad, et miljonäriks saamine pole lihtne ja mugavustsoonis mõnulemine võib sellele hoopis vee peale tõmmata.

8. Su rahal pole eesmärki

Kui soovid ise oma rikkust kasvatada, saab see protsess olema lihtsam ja nauditavam, kui sul on paigas kindlad finantsilised eesmärgid. Kas sa soovid endale maja ehitada? Elada välismaal? Kord kuus reisida? Mõnusat pensionipõlve kindlustada? Pane need eesmärgid kirja!

9. Esmalt raiskad ja siis säästad

Kui tahad rikkaks saada, maksa endale esimesena palka. Enamik inimesi kipuvad palgapäeval oma raha kohe kellelegi teisele andma (poele, restoranile, üürileandjale…), aga raiskamise asemel peaksid esmalt hoopis säästma.

10. Arvad, et rikkus on käeulatusest kaugel

Keskmine inimene arvab, et rikkus on privileeg, mille osaliseks saavad ainult väga õnnelikud inimesed, aga tegelikult on ka sul võimalik rikkaks saada. Alusta sellest, et küsid endalt, miks see ei võiks sina olla. Järgmisena hakka suurelt mõtlema. Rikastel inimestel on suured ootused. Miks mitte näiteks 1 miljon eurot?

Allikas: Travel + Leisure