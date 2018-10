Üheksa märki, et sinu tulevik saab olema edukas, kuigi sa seda praegu ehk ise ei usu

Business Insider on toonud välja mõned uuringutel ja ekspertide arvamustel põhinevad märgid, mis viitavad, et sind ootavad ees suured teod.

1. Otsid alati paremaid viise, kuidas mingeid asju teha

Endine Apple’i tegevdirektor ja Pepsi president John Sculley on öelnud, et kogu oma karjääri vältel on ta küsinud küsimusi stiilis: “Miks seda asja nii tehakse?” Tema sõnul saavad edukaks just need inimesed, kes on valmis lahendama probleeme nii nagu seda kunagi varem tehtud ei ole.

2. Sul on olemas kindel visioon sellest, millist elu sa tahad

Jah, see visioon võib ajaga muutuda, aga mõte on lihtsalt mitte nautida kõigest neid sinu tööga kaasas käivaid asju, mis on lühiajalised nagu kompensatsioon millegi eest.

Selle asemel, et küsida endalt, millist tööd sa tahad, peaksid küsima hoopis, millist elu sa tahad. Ja kuidas su praegune töökoht sellesse unistusse panustab?

3. Sa kasutad ära enda tugevusi

Su tugevused on asjad, milles sa väga hea oled. Raamatu “Barking Up the Wrong Tree” autor Eric Barker on öelnud, et “mida tihemini sa neid oskusi kasutad, seda õnnelikum sa oled, seda rohkem sind austatakse ja seda paremini sa end oma töö pärast tunned.” Ja kui sa neid oskusi pidevalt tööl ära kasutad, siis seda rohkem sa ka saavutad.

4. Sa oled valmis ka läbi kukkuma

Neli suurimat tehnoloogiafirmat — Apple, Google, Facebook ja Amazon — on kõik valmis aeg-ajalt läbi kukkuma, kui see tähendab, et nad proovivad pidevalt ka midagi uut. Kui soovid edukas olla, peaksid samamoodi läbikukkumisse suhtuma.

5. Sa oled valmis võtma kalkuleeritud riske