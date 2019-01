Muretsed majanduskriisi pärast? Siis võta kasutusele need nipid, mis aitavad sul ka oma pere selleks paremini ette valmistada

Täna võiksime me olla lihtsalt targemad. Nende nippidega tagad, et isegi siis, kui olukord muutub majanduslikult keerulisemaks, on sul kindlam olla.

1. Säästa raha mustadeks päevadeks

Tänaseks võiksid juba teada, et hingerahu nimel võiks sul olla säästetud piisavalt palju raha, et suudaksid kolme kuni kuue kuu kulutused ära katta. Aga uuringud näitavad, et selline fond on olemas väga vähestel.

Muret tekitavad uudised ei pruugi tähendada, et kriis ongi nüüd ukse taga, aga see võiks sind piisavalt palju raputada, et hakkaksid oma säästufondi kasvatama.

2. Mõtle oma ostud läbi

Nüüd on aeg mõelda läbi, mille peale tasub oma raha kulutada ja mille peale mitte. See kehtib eriti just siis, kui sul on kaelas mõni võlg või sa pole säästnud piisavalt raha, et mustadel päevadel toime tulla.

Kui natukene mõtled, saad ehk aru, et su praegune auto on piisavalt hea, et sind ka järgmisel aastal teenida. Võimalik, et lepid isegi sellega, et praegune mitte-nii-tark telekas peab veel mõnda aega vastu pidama. Ja seda kallist brändikotti sul ka kohe kindlasti vaja ei ole.

3. Saa tööl staariks

Ka ettevõtted peavad keerulistel aegadel kuidagi pinnal püsima, mistõttu tuleb juhtidel võtta ühel hetkel vastu raskeid otsuseid selle kohta, kes jääb ja kes peab lahkuma. Kui see hetk kohale jõuab, on sul ohutum olla, kui sul on neile midagi pakkuda, võrreldes kolleegidega, kel ei ole. Seetõttu on nüüd õige aeg mõnda oskust lihvida või võtta vabatahtlikult enda kaela mõni ülesanne, mis näitab su motiveeritust.

4. Valmistu uueks töökohaks siis, kui sul veel vana alles on