Sinu ja su abikaasa rahareeglid ehk kaheksa finantsasja, millest iga abielupaar peaks omavahel rääkima

Ebamäärasus on finantseesmärkide seadmise suurim vaenlane. Kui sa ei pane kindlaid eesmärke ja tähtaegu paika, ei viigi sa neid kunagi täide. Kui lepite kokku, et soovite “varsti” maja osta, pole tegemist nii suure pühendumisega kui vaja ja seda just tänu sõnale “varsti”. Varsti võib ühe jaoks olla kuue kuu pärast, aga teise jaoks hoopis aasta pärast. Pange paika, et soovite olla majaomanikud x aasta pärast ja töötage edasi selle nimel.

4. Rääkides rahast vali oma sõnu hoolikalt

Sõna “eelarve” ei tekita inimestes tavaliselt vestluse käigus just suurimat õnnetunnet ja nad ei hakka sulle rõõmust patsu viskama. Parimal juhul lepivad nad, et see on vajalik ja hullemal juhul tekitab paanikat. Teiste sõnadega, kehtib sama suhtumine nagu sõnasse “dieet”. Seega, ära kasuta sõna “eelarve”, vaid ütle, et teete plaani oma finantseesmärkide jaoks. Eelarvest kinni pidamine on sageli lihtsam, kui inimesed arvavad. Kui valid oma sõnu, väldid ärevustunnet, mida nendega tekitad.

5. Sa ei vaja eelarvet, aga pead maksma ära arved

Kui su partner on täielikult eelarvestamise vastu, ära mine paanikasse. Sa ei pea panema kirja igat senti, mis teie rahakotist välja liigub. Olge lihtsalt kindlad, et suudate kuu lõpuks arved ära maksta ja panna ka raha oma laste koolifondi ning juba olete paremas seisus kui paljud teised.

6. Räägi oma varadest ja sissetulekust ausalt

Siin on lihtne retsept, mille abil oma abielu ära rikkuda: teeskle, et oled rikas, kui sa tegelikult oled pankrotis. Kui raiskad rohkem, kui teenid, on katastroof vältimatu ja kui see juhtub, ei andesta su abikaasa sulle valetamist mitte kunagi. Ta arvas ju, et abiellus hoopis kellegi teisega, kui pankrotistunud luuseriga, kes sa tegelikult oled. Kehtib ka vastupidine olukord: oled rikas, kuigi käitud, et oled vaene. Sul võib küll oma varade varjamiseks hea põhjus olla, aga kellelegi ei meeldi, kui tema armsam asju varjab.

7. Ole oma võlgadest rääkides aus

Kui tunnistad, et oled võlgades, võid end tunda nagu kurjategija, kes on just lõksu püütud. Su abikaasa on sageli inimene, kellele sa seda kõige vähem tunnistada sooviksid, aga nii valus vestlus, kui see ka poleks, te peate sellest rääkima. Kui oma võlgu saladuses hoiad, rikud oma abielu totaalselt ära.

8. Sa ei pea jagama kõike (aga ära hoia saladusi)

Sa ei pea kõiki oma varasid oma abikaasaga jagama ja selleks ongi ju olemas abieluvaralepingud. Võimalik, et omad näiteks mõnda vara koos oma õdede-vendadega ja mõistlikum oleks sinna oma abikaasat mitte segada. Tegemist võib olla ka juba teise abieluga, mille puhul eelistate, et enam oma raha teisega ei jaga. Igal juhul, te ei peagi seda tegema. Küll aga peaks ta teadma, et see raha või vara eksisteerib.

Allikas: Fatherly