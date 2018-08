Valus, aga tõsi: need märgid näitavad, et sa ei saa kunagi rikkaks

Nii pole ju lootustki midagi säästa! Kui saad palgatõusu või preemia, ei peaks see olema põhjuseks endale midagi ilusat ja kallist lubada, eriti kui sul on võlad all, mis ootavad maksmist. Kõigepealt teeni piisavalt raha, et väljaminek sind ribadeks ei tõmbaks, ning alles siis hakka kulutama.

5. Täidad kellegi teise unistusi, mitte iseenda omi



Edu toob ainult see, kui kõnnid oma rada, milles oled 100% kindel ja mille siht on silme ees. Kellegi teise unelmaid täites ei jõua sa kunagi sihile, sest lõpuks sa väsid sellest ja pettud nii iseendas kui neis, kelle elu sa elada püüad. Sel moel ei ole sul kunagi piisavalt kirge ja tahtmist, et alustatu lõpuni viia ja sihile jõuda!

6. Istud kindlalt oma mugavustsoonis ja keeldud sealt väljumast



Nagu juba öeldud — stabiilne palgalipik ei too sulle kauaoodatud rikkust. Rikkad inimesed naudivad teadmatust ja riske, millega keskmikel ja vaestel on väga keeruline toime tulla.

Loe veel

Füüsiline, psühholoogiline ja emotsionaalne heaolu on keskklassi peamine siht. Tipptegijad aga teavad, et tee tähtedeni on keeruline ja heaoluseisund võib tegelikult hoopis hävitav olla. Nad õpivad heaolu leidma pidevas muutumises ja teele veerevate raskuste ületamises.

7. Sul on küll raha, aga ei oska sellega midagi peale hakata



Raha ei tule su ellu iseenesest, selle nimel tuleb tööd teha. Ja kui sul on mingi summa juba kogunenud, ei saa selle otsa rõõmsalt peesitama jääda, vaid sul peab olema selge siht, mida sa selle rahaga edasi teed, et see sulle ka edaspidi tulu tooks. Number üks põhjus, miks inimesed ei saa, mida tahavad, on see, et nad ei tea, mida nad tahavad!

8. Kõigepealt kulutad ja siis mõtled, kas üldse ja kui palju säästa



See on täielikult rikkaks saamise loogika vastane. Kõigepealt maksa iseendale ja siis vaata, mis edasi saab. Pane kindel summa kohe palgapäeval kõrvale, nii et sa seda raha rohkem ei näegi, siis õpid ilma selleta toime tulema, aga kindlustad samal ajal oma tulevikku.

9. Sa ei usu, et rikkus su õuele tuleb



Keskmised inimesed on veendunud, et rikas olemine on vaid väheste privileeg ja nemad ei jõua kunagi nii kaugele. Tegelikult on õigus ja võimalus rikkaks saada absoluutselt kõigil. Need, kes seda saavutanud on, on selle jaoks lihtsalt rohkem tööd teinud ja riske võtnud.