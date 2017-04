Kuidas valida oma pulmalilli?

Teie tähtsa päeva aeg ja koht on paigas, külaliste nimekiri kokku pandud, kleit välja valitud. Nüüd oleks õige aeg lilledele mõelda. Mis oleks põhilised küsimused, mida seejuures läbi mõelda?

Eelarve

Kui tegemist ei ole suure peoga, on võib-olla vajalik ainult põhipakett: pruudikimp, rinnanõel, autokaunistus. Võiks ju olla ka mõned lilleseaded laual, kaunistused registreerimiskohas jms. Pange paika „peab olema“ ja „võiks olla“ kategooriad.

Kõike saab teha nii tagasihoidlikumalt kui ka külluslikumas stiilis. Florist peab teadma, mida ta ühel või teisel juhul välja pakkuda saab.

Üldine stiil

Kuigi enamikule seostuvad pulmalilledega romantilised ja lopsakad vintage-stiilis lilleseaded, on variante väga palju rohkem. Vahel on tegemist lausa teemapulmaga, mis seab ka lillede valikule oma piirangud. Samas on kõige olulisemad pruutpaari enda lemmikud. Ei saa väita, et rustikaalsesse puhketallu sobivad ainult põllulilled ja uhkesse mõisa roosid. Võib vabalt olla ka vastupidi. Kohtumisele floristiga võtke kindlasti kaasa pilte lilledest ja kimpudest, mis teile meeldivad. Võib-olla ei ole võimalik täpselt sellist tööd sel hooajal teha, aga nii saab florist aimu teie eelistustest.

Pulma värvid

Reeglina on peo korraldamisel enne muid detaile paika pandud pulmavärvid. See on floristile suureks abiks. Lilled planeeritakse siis tavaliselt sarnastes toonides. Hea florist oskab kokku panna sama tooni erinevaid varjundeid ja tekstuure, mis teevad lõpptulemuse eriti pilkupüüdvaks. Vahel ei tee lilleseadet eriliseks mitte niivõrd põhililled kui just lisandid.

Kleit ja pruudikimp

Muidugi peavad need kaks olulist asja omavahel sobima. Lopsakad langeva kujuga kimbud sobivad enamasti pika küllusliku kleidiga, minimalistlikuma kleidi juurde sobib lihtsam ümarkimp. Värvivalikul peaks arvestama, et kui kimp ja kleit on samas toonis, ei jää kimp kleidi taustal hästi välja paistma. Kui seda siiski soovitakse, võiks kimbus olla veidi rohelist materjali, mis selle esile tõstaks. NB! Pruudikimp ei pea tingimata kokku sobima ülejäänud peokujunduse lilledega, vaid eelkõige ikka pruudi endaga. Ja veel, kui pulmaeelarve on väike ja ei soovi lilledele palju kulutada, võiks vähemalt pruudikimp olla see, mille pealt kokku ei hoita.

Rohkem loomingulisust

Valige välja sobiv florist ja usaldage teda. Väga hea, kui teil on kindlad soovid ja eelistused. See aitab õnnestumisele palju kaasa. Samas ei ole mõtet kõike viimse õieni planeerida. Võib juhtuda, et just sel perioodil on saadaval teie pulma imehästi sobivad lilled, mille peale te ei ole osanud tullagi.

