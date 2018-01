11 soodsat ja diskreetset sekslelu tudengile

Vibraator või sekslelu pole iial midagi sellist, mille pärast piinlikkust tunda, aga kui sa käid ülikoolis ja elad ühikas teise inimesega samas magamistoas, siis veidike privaatsust kulub ära. Need sekslelud siin on väiksed, taskukohased ja täielikult rahuldavad iga kord.

Vibe Therapy Quantum





12,9 €

Oma seitsme funktsiooniga annab see väikseke sulle korraliku vibreeriva teraapia ilma, et peaksid muretsema, et keegi trepikojas sinu toast tulevate mootorsaelike häälte peale naerma hakkaks. Lisaks, kui tahad tulevikus soetada ka vähem diskreetsemaid lelusid, siis saad seda bullet-vibraatorit kombineerida erinevate peeniserõngaste või dildodega.

Zolo Personal Trainer Cup



18,9 €

Võta oma kehakultuuri õpingutest maksimumi koos selle vastupidavuse treeneriga! See on masturbaatoritest diskreetseim ja selle kasutamise tulemusel teenid neidudelt palju plusspunkte.





Näpuvibraator

6,99 €



See on kompaktne, võimas ja veekindel, et saaksid võtta oma vannitoamõnudest maksimumi – see üks kord, kui su toakaaslane kodus pole.





Shunga massaažiküünal



9,95 €

Mugavas suuruses lõhnastatud küünal, mis kuumusega muutub massaažiõliks ja seda saab kasutada isegi naha niisutajana. Valida saad eksootiliste viljade, rohelise tee ja roosilõhnalise õli vahel (aga ära kasuta seda koos latekskondoomidega!).

Svakom Emma

69,9 €

Svakom Emmaga ei ole sul vaja olla aheldatud juhtmega seina külge, sest see töötab akuga. Lisaks on see kerge ja vaikne.

Silikoonrõngaste komplekt

10,9 €

Kes tabab ära, et need on peeniserõngad? Mitte keegi. Nendega ei pea tundma hirmu, et välja kolimise päeval su ema kogemata peeniserõnga leiab.

TOYJOY JFY Luxe Box

44,9 €

Mitte ainult hea üllatus partnerile, aga ka väga hea väärtusega komplekt. Need käerauad on varustatud tagavarariiviga, et toakaaslase sammude kostumisel ennast välkkiirelt lahti päästa. Komplekti kuuluvad veel sulg, vibraator, vibreeriv peeniserõngas ja massaažiküünal, mille koguväärtus on üle 70 euro.

Rocks Off Be Bamboozled

19,9 €

Rocks Off jääb su segamini meigisahtlis või käekotis kergelt märkamatuks ja tänu oma kaasaskantavusele on valmis pakkuma kiiret rahuldust ka kõige ekstreemsemates oludes.

Käepidemega Dildo

19,9 €

Nüüd kui alustad iseseisvat elu, ei ole kondoomid ainus kaitse, mida vajad. Selle dildoga hoiad pahalased endast eemal. Loodame küll, et sul ei lähe seda kunagi vaja, aga parem on alati valmis olla.

Charmeur Vibreeriv Anaaltapp

16,9 €

See algajasõbralik plug on turvaline valik. See püsib kindlalt paigas ja annab sulle kogu vibratsiooni, mida sa võiksid bullet'i-plug'i kombolt oodata.





Sensuous Smooth Vibraator

9,9 €

Kui otsid sõnaraamatust vibraatorit, siis näed seal seda pilti. Kui lihtsuses peitub võlu, siis see vibraator on sulle. Pole küll kõige vaiksem, seega parem jätta see nendeks erilisteks puhkudeks, kui pärast pühasid enne teisi tagasi jõuad.