Avasta — 10 kodukootud sekslelu

Need siin on asjad, mis vedelevad sul kodus — igapäevased esemed —, mida võiks aga kasutada hoopis ka muul otstarbel. Täpsemalt magamistoas. Vaata lähemalt!

1. Tolmuti

Haara puhas (tõsiselt, sest tolm kustutab kireleegid üsna ruttu) tolmuti ja õrrita sellega oma partnerit. Proovi kõditada võimalikult õrnalt, et tal oleks seda võimalik hästi tajuda.

Parem alternatiiv on spetsiaalne sulg.

2. Spaatel

Tavaline vanilje käsitsi-laksutamine on nii 2016. Lase oma partneril endale laksu anda kummist spaatliga, kui sul see köögisahtlis leidub. See on tänu oma pehmele materjalile ideaalne algajatele.

3. Juuksekumm

Pane juuksekumm ümber kuti peenise ja sul on improviseeritud peeniserõngas! See hoiab tal kauem kõvana ja näeb hirmnaljakas välja.

Vähemnaljakamad alternatiivid: on peeniserõngad.

4. Elektriline hambahari

Proovi masturbeerida oma vibreeriva hambaharjaga, hoides seda väliselt kliitori vastu. Pese see enne kindlasti puhtaks ja vaata, et sa kasutad ainult hambaharja siledat pinda, mitte harjasid!

Soovitame siiski proovida vibraatoreid!

5. Padjad

Pane hunnik patju virna ja ratsuta nende seljas, et masturbeerida. Või pane üks seksi ajal puusade alla, et oma partnerit sügavamal tunda.

6. Telefon

On äpp nimega massöör, mis paneb su telefoni ühtlase pideva vibratsiooni peale. Tee lihtsalt telefon enne masturbeerimist puhtaks. Sa ju ei hõõruks oma kliitorit iga pinna peal, kus su telefon on viibinud?

7. Pärlikee

Õrrita oma partnerit tema paljast ihu pärlitega rullides ja lase tal sellele tundele keskenduda. Võid ka ta peenist sellega masseerida. Boonus: pane kee kõigepealt külmkappi.

8. Rihm

Kui sall või lips on ehk liiga lõdvad, siis rihm on suurepärane, sest ei vaja mingeid erilisi sõlmetegemisoskusi. Keri see partneril paar korda ümber käte või veel kuumema kogemuse jaoks proovi ta voodi sammaste külge aheldada.

9. Pesulõksud

S&M tuju? Kasuta pesulõkse nibuklambritena. Kas su vanaema oleks su koduperenaiseliku leidlikkuse üle uhke? Me ei saa seda kunagi teada!

10. Pesumasin

Pane oma kiisu pesumasina peale ja lase mürinal võimust võtta.



