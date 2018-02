Kingi oma kallimale lõpuks ometi midagi praktilist! Näiteks Wildy

Eks iga mees, nii nagu nainegi, teab, et sõbrapäeva lähenedes saavad ühtäkki täiesti ootamatult otsa kõik nutikad ideed, mida kallimale või sõbrannale kinkida. “Alles ju olid need jõulud, alles ma pingutasin ja leiutasin ...” Tead ju küll. Kõik need aasta jooksul kogunenud ideed on justkui kustukummiga ajukäärude vahelt jäädavalt kustutatud ning asendund teatava paanikaga. Tuttav tunne? Loe nüüd edasi.

Seks ja seksuaalsus on midagi, millest imelikul kombel siiani väga juttu ei tihata teha. Kui siiski, siis pigem pimedas ning omaette. Aeg on seda tabu muuta ja julgustada inimesi sel teemal vähem piinlikkust tundma. Teeme algust!

Mehena oled sa kindlasti kuulnud, mis on dildo. Ehk oled suisa kaalunud selle kinkimist oma kallimale. Kuid sa arvad, et see on piinlik ja tobe. Kardad, et see vähendab sinu kui mehe rolli oma naise silmis. Eksid. Ükski dildo ei vähenda kunagi sinu kui mehe väärtust naise silmis. Ning naisena on tähtis mõista, et tegelikult oled sa naudinguid väärt iga päev.

Seega, unusta ära kõik need eelarvamused ja hirmud ning osta üks Wildy. Mis see on, sa küsid?

Wildy on esimene ja seni ainus Eesti puidust disaindildo. Mitte iluasjake, vaid tõhus tööriist, mis seisab sinu ja sinu kaaslase naudingute eest. Iga päev ja kordagi väsimata. Tänu delikaatsele viimistlusele ja kaarjale kujule on sellega lihtne tabada keha kõige tundlikumaid punkte ja avada uks meeletuste maailma. “Võimalusi, kuidas puudutada, on sadu,” teab ka Wildyga lähemalt tutvust teinud seksuaalkoolitaja Epp Kärsin. “Ringid, lained, vibreerimine, vaid fantaasia seab piirid. Nautisin igat paitust ja olen tõeliselt üllatunud, et selline lihtne puidust dildo võib nii palju armurõõmu pakkuda”, ei jõua ta ära kiita.

Iga Wildy on unikaalne. Selle tagavad kordumatud puidumustrid ja fakt, et kõik Wildyd on 100% käsitöö. Tehtud Saaremaa hästi selekteeritud ja töödeldud väärispuidust ning kaetud tootja poolt heaks kiidetud siidja lakiga. Kerge ja diskreetses pakendis igapäevane mänguasjake või vallatu kingitus, mis mahub märkamatult ka pisikesse käekotti.

Kui tunned, et sina ja sinu partner väärite oma ellu üht tõelist ning kestvat naudingut, on aeg pöörata pilk veebiaadressile www.wildy.eu ning valida välja just see, mis võiks kingisaajale kõige paremini sobida. Sisestades ostu vormistamisel märksõna "VALENTINE", saad ostult 20% just sõbrapäevaks mõeldud soodustust.