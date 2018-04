Kolm naist jagavad oma kogemust strap-on'i kasutamisel

Okei, sa oled võibolla kuulnud strap-on'idest, aga milline tunne on olla naisena domineeriv pool, kes partnerisse siseneb?

Siin jagavad kolm anonüümset naist, milline oli nende kogemus selles vastupidise dünaamikaga aktis, kus naine teeb mehele anaalseksi strap-on dildoga.



” See tunne, kui ta on su all ja mõnust õhku ahmib, on võrratu.

Oled sa kasutanud strap-on'i tõsises suhtes või juhusuhtes (või mõlemas)?

Naine #1: Ainult tõsises suhtes, meestega, kes olid juba varasemalt teemaga tuttavad. Ma ei oleks selle vastu ka üheöösuhtes; samas, mõlemad mu partnerid (kes kumbki seda nautisid) ootasid häbelikkusest, kuni olime piisavalt lähedased, et seda teemaks tuua.

Naine #2: Ainult korra tõsise partneriga – olime selleks ajaks olnud koos viis kuud.

Naine #3: Oleme seda abikaasaga teinud. Ta on kohe kindlasti tõsine partner. Aga oleksin sellele avatud ka mitte nii tõsises suhtes. Me oleme polüamoorsed ja vahel lõbutseme teistega.

Milliseid vahendeid või mänguasju kasutasite?

Naine #1: Kasutasin strap-on'i mõlema partneriga ja piisavalt libestit. Mõlemad strap-on'id olid pehmemat varianti silikoonist, aga ühel oli ka kandjat rahuldav vibratsioon.

Naine #2: Väga lihtne tavaline dildo.

Naine #3: Kasutasin Pipedream strap-on'i, mis mulle hästi meeldib, sest selle vööümbermõõt on „andestav“. See istub hästi mu laiadele puusadele. Kasutasime sellega peenikest silikoondildot ja muidugi palju-palju libestit. Meie eelistus on Aquaglide, aga on teisigi, mis kindlasti on väga head.

Ja kelle mõte see oli – sinu või tema? Mis pani sind tahtma seda proovida?

Naine #1: Esimene kord oli see mu kaaslase mõte. Ta oli seda varem teinud, talle väga meeldis, ja kui meie suhe arenes tõsisemaks, siis ta palus mul seda proovida. Teise partneriga tegin väikseid vihjeid, et teda esialgu julgustada.

Naine #2: Tema. Me olime veidi tipsutanud ja ma küsisin talt, mida ta teha sooviks. Ta ütles, et tahaks teha midagi pöörast ja käis välja, et võiksin teda dildoga rahuldada.

Naine #3: Ma isegi ei tea. Me oleme mõlemad kasutanud anaaltappe ja ta pole anaalmängu suhtes võõras. Tal ei ole seksi puhul mingeid „kindlaid ei-sid“ nagu paljudel meestel, ja see mulle meeldib. Me teeme sageli sekspoest oste, aga kui mõelda, siis ma arvan, et see võisin olla mina, kes küsis, kas ta tahaks seda proovida.

Kas valmistusid kuidagi ette?

Naine #1: Ma uurisin anaali kohta kõike, mida vähegi võimalik. Võtsin eesmärgiks olla täielikult ettevalmistatud. Siis ostsin mingi liitrise libesti ja strap-on'i, mis mulle meeldis. Aga tõsiselt ka. Libesti.

Naine #2: Ainult libesti. See oli sile väiksema pikkusega dildo. Võibolla kahe tampooni pikkune. Mitte üldse suur.

Naine #3: Võtsime vabalt! Eelmäng nagu ikka, palju stimulatsiooni, eelnev näpukas, et pingetest vabaneda. Ta oli juba enne väga erutunud ja ma arvan, et see oli ka palju abiks.

Kas tekkis ka mingeid ootamatuid pidureid/takistusi?

Naine #1: Pikkusevahe? Olla pool meetrit lühem inimesest, keda sa üritad keppida, on natuke veidram siis, kui need mõõdud on läinud vahetusse. Lahendus: Pane mees põlvili.

Naine #2: Ei ütleks. Ma isegi ei tea, kas me tegime midagi õigesti. See oli lihtsalt spontaanne.

Naine #3: Õige nurga leidmine oli raske! Raske oli puusasid kohakuti sättida. Proovisime mitut poosi. Kuna dildo pole mu kehaosa, siis ma ei tunne, mida ma seal allpool teen, vähemalt ilma katsumata. Ma ei teadnud, kas ma olen ikka sees või nühin niisama ta kannikat.

Kes nautis rohkem - sina või sinu partner?

Naine #1: Raske öelda ausalt. Ma arvan, et füüsiliselt oli rahuldavam pigem partneritel, kes olid kogenud ja teadsid, mida teha, et see rahuldavaks muuta. Vähemalt esimene kord.

Naine #2: Mulle oli see huvitav, aga ma arvan, et talle meeldis rohkem. Tema käis ka selle idee välja, mille peale ma ütlesin "Eem, okei." Nii me seda tegimegi ja pärast strap-oni tuli seks - vaginaalne ja kõik muu. Ta küsis, "Kas on imelik, et mulle see väga meeldis?"

Naine #3: Ma ei tea. Me ei pea arvet seksi osas. Hea seksiga võidavad kõik! Mul oli lõbus ja tema sai orgasmi. Eesmärk polnud minu orgasm; see oleks nõudnud veel mingit varustust ja lisastimulatsiooni, aga sel momendil oli tähelepanu keskmes tema. Ma sain enda oma ka hiljem kätte... seega meil oli mõlemal tore!

Mis sulle kõige rohkem meeldis?

Naine #1: See on lahe, sest see paneb sind rolli, kus sa naisena tavaliselt ei ole. Domineerimise, võimu, intiimsuse ja jõu juures on aspekte, mida ma arvan, et me ei koge sellisel sõnadeta viisil lihtsas seksis samamoodi.

Naine #2: Oli hea kontrolli omada. Ja oli tõesti huvitav näha, kuidas see talle meeldis. Olin kergelt hämmingus, et ta seda niivõrd nautis. Samas, me ei korranud seda hiljem, kummalisel kombel.

Naine #3: Ma olen alati huvitatud uute asjade proovimisest. Mul oli hea meel anda talle võimalus proovida midagi, mis talle on ka varem huvi pakkunud, ja seksleludega on alati lõbusam.

Mis tunne oli siseneda mehesse?

Naine #1: Päris vahva. See tunne, kui ta on su all ja mõnust õhku ahmib, on võrratu. See on üsna energiline tegevus ka. Sa oled pidevas liikumises. Sa omad kontrolli selle üle, mida su partner tunneb ja see on vägagi nauditav.

Naine #2: Mulle meeldis. See oli väga teistsugune. Kontroll oli täielikult minu käes ja ta lamas kõhuli, seega meil polnud silmsidet. Oli väga kaasakiskuv, teistsugusel viisil võrreldes lihtsalt seksiga – kontrollida kellegi teise naudinguid.

Naine #3: Peamiselt oli palju tehnilisi nüansse, millega tegeleda: kuidas leida õiget nurka, kuidas liikuda, kiirust leida, sügavust. Psühholoogiliselt ma katsun mitte mõelda, et dünaamiliselt üks osapool on alluv - teine domineeriv. Ma arvan, et selline mõtlemine on suhtele kahjulik. Ma arvan, et see võib kahjustada naine-naine suhteid ja paneb ka inimesi mees-mees suhetesse suhtuma eelarvamusega, et kumbki neist on „see tahasaaja“. Lisaks takistab see mehi strap-on seksi proovimast, sest nad seostavad seda nõrkusega. Mulle isiklikult oli „siseneja“ roll uus, huvitav ja miski, mida ma võin vabalt uuesti teha.

Kas see on nüüd teil regulaarne tegevus?

Naine #1: Ei. Mul on nüüd teine parner, kes ei tunne selle vastu huvi.

Naine #2: Ei. Meil oli hea seks nii või naa, see oli lihtsalt üks asi, mida me tegime ja see oli ka hea. Aga ma teeksin seda uuesti küll. Tagantjärele mõeldes, siis ma valmistuksin paremini ette.

Naine #3: Hetkel mitte. Oleme teinud seda vaid korra. Mitte, et see polnud nauditav, aga lihtsalt see nõuab varustust ja ettevalmistust ja tal pole selleks alati tuju.

Kuidas annaksid nõu teistele, kes tahaksid strap-oniga seksida? Või nendele, kelle partner seda tahab?

Naine #1: Ma juba mainisin seda, aga libesti, libesti, libesti, libesti, libesti. Tagumikud ei libesta ennast ise kohe üldse! Kui palju sul libestit on? Kas tundub, et piisavalt? Jah? Osta veel juurde! Ilma libestita saab parimal juhul tulla halb kogemus ja halvemal juhul vigastus. Võimalusel pigem osta vibratsiooniga strap-on. Kui partner pole ammu/kunagi anaali saanud, siis võta rahulikult, see võib veidike valus olla.

Naine #2: Ma arvan, et kõigepealt enne sisenemist võiks tagumikku natuke hellitada.

Naine #3: Lase käia. Ära mõtle soorollidele ja mida see võib tähedada su seksuaalsele identiteedile. See on lihtsalt piirkond, milles on palju närvilõpmeid ja seda on mõnus stimuleerida. Loe, harjuta enne sõrmega ja ole avatud seda proovima.

