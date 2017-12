Ma saan orgasmi ainult vibraatori abil

"Kui avastasin, kui lihtne on mul vibraatoriga orgasmi saada, läksin ja ostsin korraga viis tükki."



Paljudele naistele võib orgasmi saamine olla pikk ja keerukas protsess. Seega pole ime, et paljud naised üritavad tulutult, kuni avastavad, et nad on võimelised orgasmi saama ainult vibraatori abiga. Siin räägivad kolm anonüümset naist oma kogemustest patareil töötavate abimeeste kasutamisest magamistoas.

Kui vana oled?

Naine #1: Kakskümmend kolm.

Naine #2: Kakskümmend viis.

Naine #3: Kakskümmend viis.

Kui vana olid, kui said esimese orgasmi?

Naine #1: Üheksateist.

Naine #2: Ma arvan, et 19.

Naine #3: Ma pole kindel, aga võibolla 15-16.

Kui vana olid, kui said esimese orgasmi vibraatoriga?

Naine #1: Üheksateist.

Naine #2: Olin saanud täisealiseks. See oli tegelikult vibreeriv masseerija.

Naine #3: Seitseteist.

Aga kuidas proovisid orgasme saavutada ilma?

Naine #1: Proovisin orgasmi saada käe abil, aga ei jõudnud kunagi päris haripunkti. Proovisin erinevaid asendeid ja intensiivsust, aga miski ei toiminud. Kui sain aru, et mu käest ei piisa, siis proovisin teisi asju, nagu hõõruda ennast vastu patja ja kasutada dušiotsikut, aga ka nendega ei saavutanud kunagi orgasmi. Ma olin sel ajal ka süütu, seega vaatasin vibraatorite poole. Avastasin, et vibraatoriga kulub mul ainult 2 minutit.

Naine #2: Sõrmedest oli masturbeerimisel kasu, aga alates sellest, kui hakkasin regulaarselt kasutama vibraatoreid, on sõrmedest üksi vähe. Too kord, kui mu partner kasutas mu peal masseerijat, oli tunne vapustav, sest ma polnud selle hetkeni kunagi mõelnud vibraatori ostmisele. Kui avastasin, kui lihtne on mul vibraatoriga orgasmi saada, läksin ja ostsin korraga viis tükki.

Naine #3: Olin varem jõudnud orgasmideni, kui asetasin ennast vannis kraani alla ja panin vee jooksma, aga see polnud väga mugav ega ka kõige diskreetsem viis orgasmi saada. Selles mõttes vibraatori kasutamine muutis minu jaoks palju. Aitas pidevast vannitamisest!

Kas algul oli vibraatori kasutamine ka keeruline või läks see sul loomulikult?

Naine #1: See tuli loomulikult. Esimene kord läks ainult kaks minutit, ja praegu kulub kõige rohkem viis minutit, kui ma just tahtlikult seda pikemaks ei venita. Mul läheb vibraatorit seksides alati vaja või muidu ma lõpuni ei jõua.

Naine #2: Loomulikult. Mul oli üks selline vibraator, millel olid erinevad pulseerimise ja vibratsiooni seaded, nii et ma alustasin pulseerivaga ja lõpuni läksin ühtlase maksimaalse vibratsiooni peal. Töötab nagu kellavärk.

Naine #3: Väga loomulikult. Aga ma kasutan seda ainult kliitoril. Sees vibreerimine ei mõju mulle kuidagi.

Kas eelistad vibratsioone tavalisele seksile partneriga (oraalne, vaginaalne, näpud-keeled jne)?

Naine #1: Jah, aga partneriga koos on veel parem. See erutab rohkem.

Naine #2: Jah. Kui mu partner enne mind lõpetab, siis ma olen veel energiline ja tunnen ennast ebamugavalt, seega ma eelistan saada orgasmi ennem teda ja vibraator kiirendab seda minu jaoks.

Naine #3: Muidugi. Mulle küll meeldib intiimsus partneriga, aga see peaaegu isegi ärritab, kui nad ei vii mind orgasmini. Samas, minu jaoks on ebamugav kasutada vibraatorit, et saada orgasmi samal ajal, kui partner vaatab pealt ja mõni kord ma ei jõua selle pärast orgasmini.

Kui kaua kulub tavaliselt vibraatoriga orgasmi saamiseks?

Naine #1: Umbes viis minutit.

Naine #2: Kaks kuni kolm minutit.

Naine #3: Kaks kuni 25 minutit.

Mitut vibraatorit kasutad regulaarselt?

Naine #1: Mul on kolm erinevat. Mul on üks munakujuline, mida kasutan lõpusirgel kliitori peal ainult, siis üks teine saua kujuga vibraator, millel on seitse kiirusastet ja mida kasutan näiteks nibudel ja üle keha, ka reitel, seespool. Ja siis veel rabbitvibraator, mida kasutan vaginaalse orgasmi saamiseks.

Naine #2: Tavaliselt kasutan kahte. Üks on g-punktivibraator ja teine kliitorile.

Naine #3: Kasutan ainult üht.

Kui oled seda teemat sõpradega arutanud, siis millised on olnud nende reaktsioonid sinu suutlikkusele vaid vibraatoriga orgasmi saada?

Naine #1: Nad suhtuvad sellesse positiivselt. Algul arvasid, et ma „asendan“ meest vibraatoriga, aga said aru, et see on mulle pigem lisaboonuseks meeste kõrval, kellega seksin.

Naine #2: Enamus ütlevad, et nad tahaksin proovida vibraatorit ja ma soovitan ka, kui neil on raske orgasme saada. Vibraatorid võivad seksi eriti kuumaks teha, aga sa pead oma partneriga sellele avatud olema.

Naine #3: Pole jutuks tulnud.

Millised on su partnerite reaktsioonid olnud?

Naine #1: Enamjaolt positiivsed. On ainult üks kogemus, kus kutt võttis isiklikult ja ütles, et ma olen seda siiamaani „valesti“ teinud ja proovis näidata, kuidas ta mulle ilma vibraatorita orgasmi annab, mida ei juhtunud.

Naine #2: Ühelegi partnerile pole see mitte meeldinud ja enamjaolt peetakse seda seksikaks, kui ma seda kasutan. Aga ma pean iga kord õpetama, kuidas tema saab seda minu peal kasutada, sest enamusel sellega kogemust pole olnud. Ma ei magaks kellegagi, kes ei lase mul vibraatorit kasutada.

Naine #3: Võtavad esialgu seda väljakutsena, et olla esimene, kes mind ilma vibraatorita orgasmini viib, aga pettuvad endas, kui mul ei õnnestu orgasmi saada. Nad püüavad edasi, sest tunne on ju hea, aga lõpuks tunnevad ennast läbikukkununa.

Millist nõu annaksid teistele naistele, kes ka saavad ainult vibraatoriga orgasme?

Naine #1: Ole partneriga aus ja avatud. Nad on altimad proovima uusi asju, kui nad näevad seda koostööna, mitte nagu nemad ise oleksid probleemi allikas ja sa püüaksid neid muuta.

Naine #2: Ära arva, et sa oled selle pärast vähem naine. Ära karda vibraatorit seksi ajal kasutada. Sa väärid orgasmi ja väga paljud meist vajavad selleks vibraatorit ja selles ei ole midagi valesti.

Naine #3: Ära kaota lootust, et võid mehega orgasmi saada. Ma enda puhul ei ole selles kuigi kindel, aga loodan ikka.

Sextoy kodulehelt leiad laias valikus vibraatoreid, millega lõpuks ometi uskumatuid orgasme kogeda.