Hoiatav juhtum: Maroko hurmur meelitas eestlanna endaga elamisloa nimel abielluma, vägivallatses naise kallal ja kadus siis nelja tuule poole

Eesti õigusbüroo poole pöördus Eesti naine, kes soovis tühistada abielu põhjusel, et abikaasa ei ole käitunud abikaasa vääriliselt. Kui naine oli abiellu astunud 2016 aastal siiral soovil leida elukaaslane, siis tagantjärele selgus, et araablane soovis abielu üksnes Euroopasse pääsemiseks. Mees ise kohtusse ei ilmunud ega olnud ka muul moel kättesaadav. Kohus tühistas abielu.

Eesti naine abiellus Markost pärit Mohamediga 2016 aasta oktoobris pärast põgusat tutvust, kuna kõik tundus talle ilus ja mehe soov siiras. Pärast abiellumist sõitis naine Eestisse ning hakkas organiseerima mehele viisat ning elamisluba. Kuna elamisluba saada ei õnnestunud, sõitis Mohamed Eestisse küllakutse alusel kaheks kuuks. Kuid juba esimesel nädalal tekkisid riiud ja mees käitus Eesti naisega vääritult, ründas teda füüsiliselt ning põhjustas valu ja kannatusi. Politsei algatas kriminaalmenetluse, kuid mees põgenes Saksamaale ning on tänaseni enda asukohta varjanud.

Eesti õigusbüroo jurist Tiina Mölderi sõnul oli säärane kaasus tema jaoks uudne ning kindlasti mitte sagedane ka Eesti kohtutele. “Õnneks ei ole sellised juhtumid Eestis veel igapäevased, ent oht on, et see võib juba lähiajal muutuda. Maailm avardub, inimesed reisivad järjest rohkem ning meie kiirustavas ja sulgunud ühiskonnas januneme me kõik ju sisemiselt helluse ja armastuse järele. Seda viimast need kaugete maade rosinasilmad ka lahkelt tõotavad. Kahjuks ei ole kõik mis hiilgab iga kord kaugeltki mitte kuld. Abielu on aga tõsine asi, mis toob endaga lisaks hingelise liidu kinnitamisele kaasa ka rea õigusi ning kohustusi,” tõdeb Mölder.

Eesti õigusbüroo on 1,5 aastaga abistanud ligi 14 000 inimest, neist 4638 on vajanud juristi abi seoses perekonnaõigusega.