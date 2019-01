Kui ise kõike ei jaga, kuula targemaid: esitennisist Serena Williams jagas maailmaga kasulikku suhtenõu

See, kuidas Ohanian Williamsit nii väljakul (ta on alati tribüünidel keskel ja esireas, hoides sageli nende last Alexis Olympia’t) kui ka online-maailmas (läbi Twitteri oma naisele pidevalt kaasa elades) toetab, on legendaarne. See on just see omadus, mida soovitas ka Oprah Williamsil partnerit valides otsida. “Oprah ütles: “Ära lase kunagi enda sära varjutada”,” avaldas Williams. “See jäi minuga. Alexis ei varjuta mu sära. Ta ei proovigi seda teha. Ta tõstab mind rambivalgusesse, isegi, kui ma seda parasjagu ei taha.” Williams tunnistab, et erinevalt eelmistest suhetest tunneb ta nüüd tõesti, et võbki väga eredalt särada ja teha jätkuvalt kõike seda, mida ta ise tahab.

Inspireeriv, või mis?

Allikas: Stylist