Apteeker soovitab: astu kevadväsimusele vastu liikumise ja vitamiinidega

Helle Saad, Benu Jüri apteegi farmatseut Benu apteek

Kuigi päevad on pikemad ja päike käib kõrgemalt, tunneb just kevadkuude saabudes suur osa inimestest väsimust. On tavaline, et toimuvad meeleolumuutused ja viirushaigustel ei paista lõppu tulevat. Selleks, et end kevade saabumisel energilise ja rõõmsana hoida, jagab kasulikke soovitusi Benu Jüri apteegi farmatseut Helle Saad.