Apteeker soovitab: mida pakkida reisiapteeki?

Reisiapteeki pakkima asudes on isiklike vajaduste kõrval oluline arvestada välismaale reisides sealset kliimat ja seda, millist meditsiinilist abi kohalik riik häda korral pakub. Suvisel ajal muutuvad ka hooajalised tooted, mille järele apteegis senisest enam haaratakse.

Sikupilli keskuse BENU proviisori Marina Rjabtsova kinnitusel on suvisel ajal apteeki külastavate klientide vajadused veidi erinevad talvisest hooajast. Osa neist kulub marjaks ära kodumaal, kuid kindlasti pakitakse palju kaasa ka reisile minnes.

Hooajaliste toodete hulka kuuluvad erinevad plaastrid ja sidemed, desinfitseerivad ja kätepuhastusvahendid, haavaparandajad ning põletusvastased tooted. Samuti suureneb suvisel ajal vajadus puugi- ja sääsetõrjepihustite ning allergiarohtude järele, lisaks on populaarsed erinevad päikesekaitsevahendid.

Suvise grillihooaja alates suureneb ka ülesöömisest tingitud kõhuprobleemide hulk, mistõttu soovitakse saada sellele leevendust. Samuti ostetakse enam kaalu alandavaid tooteid, tarbitakse mitmesuguseid vitamiine ja toidulisandeid. Päike, soojus, üha õhenev riietus ja paljaks kistavad päkad toovad pükstest-kingadest välja jalad, sestap nõutakse apteegist enam ka veenilaiendite geele-kreeme ning jalgadel levivat seenhaigust ja konnasilmi leevendavaid tooteid.

Hooli oma tervisest!

Olgu tegu reisiga kodumaal, Euroopa piires või veelgi kaugemal, matkamas-looduses või linnapuhkusel, erilise tähelepanuga peaksid oma tervisesse suhtuma need, kes kimpus mõne kroonilise haigusega. Reisile minnes tuleks sellest kindlasti teada anda oma raviarstile ja hoolitseda selle eest, et kaasa saaks pakitud vajalikul hulgal igapäevaselt tarvitatavaid ravimeid. Nagu juba varem öeldud, on suvisel ajal nõutud kaup ning peaksid apteekri sõnul reisiapteeki kuuluma plaastrid, palavikualandi ja valuvaigisti, samuti ravim kõhuprobleemide vastu.

Lisaks võiks olla kaasas piisav varu haavahooldusvahendeid — eri suuruses plaastrid, antiseptiline lahus ja rull marlisidet — kergemate vigastuste tohterdamiseks. „Kindlasti ei tasu arvata, et minuga ei juhtu õnnetust või tervisemuret. Palavikualandaja ja valuvaigisti peaks kindlasti kaasas olema, sest peavalu võib tekkida nii vähesest vee tarbimisest, kuumusest kui ka alkoholi tarbimisest. Erinevad temperatuurikõikumised võivad kaasa tuua külmetuse,“ lisab proviisor.

Tugevama valu korral soovitab apteeker kasutada paratsetamooli või ibuprofeeni, peojärgse peavalu korral sobib aspiriin, mis vedeldab verd ja teeb sellega ka olemise paremaks. Kergesti külmetujatel peaksid kaasas olema ka nohu- ja köharavimid. Kuna kuiv õhk võib põhjustada ninakuivust, võiks kaasa võtta ka meresoolalahuse.

Vürtsikas toit või teistsugune menüü põhjustab vaevusi

Harjumatu toitumine võib põhjustada erinevaid kõhuhädasid: puhitust, kõhulahtisust või -kinnisust, kõrvetisi ja maovalusid. Kõhulahtisuse vastu sobivad söetabletid või loperamiidi sisaldavad tabletid ja kapslid. Võimalike kõhuhädade ennetamiseks on soovitatav hakata juba nädal enne reisi manustama probiootikume, tarvitamist tuleks jätkata reisil olles.

„Selleks, et ohatis reisi ära ei rikuks, tasub apteegist kaasa võtta ohatisekreem. Samuti võiks kuuluda reisikotti sääsetõrje- ja sääsehammustust leevendavad vahendid. Kaasas võiksid olla ka päikesepõletust ennetavad ja leevendavad vahendid. Ükskõik kas sõidad mägedesse suusatama või soojale maale, vähemalt 30 UV-faktoriga päikesekreem võiks kaasas olla,“ lisab proviisor.

Lennu- ja merereisil enneta tekkivaid vaevusi

Pikematel lennureisidel võivad pikemast istumisest tingitud verevoolu aeglustumisest ja järsust rõhuvahetusest tekkida jalgades veeniprobleemid. Apteekidest saab selle vastu osta reisipõlvikuid. Reisipõlvikuid peaksid kindlasti kandma ülekaalulised, suitsetajad, rasedad ja inimesed, kellel on olnud eelnevalt operatsioon.

„Kel ees laeva- või lennusõit, tasub merehaiguse ennetamiseks kasutada ingverit sisaldavaid tablette, mis aitavad ära hoida iiveldustunnet ja oksendamist. Allergiatabletid võiksid kaasa pakitud olla ka neil, kes varem allergiaga kimpus olnud ei ole. Allergiahoo võib saada tundmatutest toiduainetest, olmekeemiast, putukahammustusest, ühekordsetest linadest või kasvõi hotellide põrandakattematerjalist,“ lisab apteeker.

Kui plaanite perereisi, tuleks kindlasti kaasa pakkida eri suurusega plaastreid, antiseptikut, söetablette, palavikuvastast siirupit ning nohu- ja allergiavastast siirupit. Kindlasti peaks lastele mõeldes eelistama kõrgeima kaitsefaktoriga päikesekreemi ja kasutama ka päevitusjärgset kreemi.

Enne riskirohkematesse kohtadesse reisimist tasub kindlasti käia neli kuni kuus nädalat varem perearsti konsultatsioonil. Perearst või reisimeditsiini kabineti nõustaja oskab nõu anda ka selles, millised vaktsiinid on ühte või teise piirkonda reisides kohustuslikud.