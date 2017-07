Armid ei ole paratamatus

Nii nahaarstid kui ka uuringud kinnitavad, et mida kiiremini haav paraneb, seda väiksem on hilisem armi tekke risk. Põletus-, trauma- või operatsioonihaava paranemine ei lõpe veel haava kokkukasvamisega.

BENU apteegi farmatseut Annika Toobal selgitab videos, et haava paranemise protsess kestab umbes kuus kuud kuni aasta ja selle aja vältel saab armi kujunemist soodsas suunas mõjutada.

Õnnestunud armistumisest annab tunnistust elastne ja lame nahapinnaga tasa olev kahvaturoosa ning märkamatu arm. Farmatseut Toobal annab videos nõu tõhusaks armiraviks ja näitab, kuidas kasutada spetsiaalselt armide ennetamiseks mõeldud silikoonplaastreid. Silikoonplaastril on tõestatud toime parima mittekirurgilise armiravi vahendina. Toobal lisab, et plaastri kasutamine on kõige efektiivsem, kui seda tehakse pidevalt 24 tundi ööpäevas 2–6 kuu jooksul pärast haava sulgumist.