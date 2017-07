Kosmetoloog vastab: miks me vananeme ja kuidas suvine päike seda mõjutab?

Mis toimub meie nahaga elu jooksul? Mida tähendab vananemisprotsess ning kuidas saame omalt poolt aidata vananemisilmingute pidurdumist ennetada või edasi lükata? Sellest räägib Benu ilu- ja terviseajakirjas dermato-kosmetoloog dr Ella Tuz.

Kuidas erineb meeste ja naiste naha vananemisprotsess?

Tänu testosteroonile algab meestel naha vananemisprotsess hiljem ja kulgeb aeglasemalt kui naistel. Nahk on kauem toonuses, kuid tekkinud kortsud on sügavamad ja palju märgatavamad. Kortse ja hüperpigmentatsiooni on meestel raskem korrigeerida ning see nõuab põhjalikumat lähenemist. Meeste nahk on suurema kalduvusega kuperoosale, kusjuures iseloomulik punakas-sinine nahavärv muutub eriti nähtavaks pärast 40. eluaastat. 50. eluaastaks testosterooni tootmine aeglustub, mistõttu langeb higi- ja rasunäärmete aktiivsus. Selle tagajärjel muutub nahk kuivaks ja õhukeseks. Põskedele ja ninale tekib aina selgem kapillaaride võrk. Peale selle on erinevalt naistest meestel selgemalt väljendunud ealine silmalau allavaje. Neil muutub märgatavamalt näo ovaal, tekivad voldid ja põsed vajuvad rohkem alla. Menopausi tõttu langeb selles vanuses naistel drastiliselt östrogeeni tase, mille tagajärjel kaotab nende nahk elastsuse, selle tekstuur muutub, nahk kaotab terve jume ja on vastuvõtlikum keskkonna negatiivsele mõjule. Pealegi kaotavad naised kollageeni kiiremini kui mehed, mis põhjustab kortse ja muude involutsiooniliste muutuste algust näo struktuuris.

Millal saab vananemine alguse? Mida see tähendab rakutasandil meie organismi jaoks?

Esimesed vananemise tunnused tekivad eelkõige nahal, isegi kui organism on heas füüsilises vormis. Nahk on kogu organismi kaitsebarjäär ja võtab esimesena vastu keskkonna agressiivset mõju. Selles võitluses kaotab nahk niiskuse, muutub õhemaks, väheneb regenereerimisvõime. Derma rakud ehk fibroblastid lõpetavad ajapikku kollageeni tootmise, mis vähendab kudede elastsust. Nahk reageerib organismi isegi kõige väiksemale hormoonsignaalile. Hormonaalfooni ealised kõikumised põhjustavad vahetusprotsesside muutusi nahaaluses rasvkoes, lihastoonuse langust.

Intensiivne päikesekiirgus põhjustab naha fotovananemise. Pikapeale nahk vananeb, selle pinnale tekivad Maa külgetõmbejõul kortsud: staatilised, mis on tingitud lihastoonuse langusest, ja miimilised, mis tekivad siis, kui inimene on harjunud aktiivselt väljendama oma emotsioone.

Kas ja kuidas saaksime omalt poolt vananemisilminguid edasi lükata (elustiil, toitumine, tervise eest hoolitsemine jne)? Või sõltub väline värske välimus suuremal määral siiski kaasa saadud geneetilisest pagasist ning meil endil ei ole siinkohal võimalik mõjutada oma naha tulevikku?

Loomulike füsioloogiliste protsesside käigus toimuvat vananemist nimetatakse kronoloogiliseks vananemiseks. Naha enneaegset vananemist kutsutakse hormonaalseks e fotovananemiseks. Bioloogiline vanus ja vananemisprotsesside kiirus on määratud geenidega, olles programmeeritud rakutasandil. Loomulik vananemine on vältimatu ja pöördumatu protsess, mille seaduspärast arengut ei saa peatada.

Millal hakkavad esmased vananemisilmingud märgatavaks muutuma?

Varajased kortsud võivad tekkida juba 18–20aastaselt. Seda inimestel, kes väljendavad aktiivselt oma emotsioone, kellel kõik tunded on näkku kirjutatud: kortsus kulm, kirtsus nina, kissis silmad. Tõmbudes kokku, korjavad miimilised kortsud naha teatud kohtades väikesteks kortsudeks. Pikapeale väsivad miimilised kortsud ära ja enam ei saa täielikult lõdvestuda, aga nahk kaotab elastsuse ja välimuse. Tekivad enneaegsed kortsud — väikesed nahavoldid fikseeritakse sügavateks püsivateks kortsudeks.

Mida tehakse oma naha eest hoolitsedes valesti? Liigne või vähene niisutamine, mitte-eapärased hooldustooted, nahaprobleemide tähelepanuta jätmine (akne, allergia, rosaatsia vms)?

Et hoida ja pikendada noorust, tuleb võtta tarvitusele meetmed vananemisilmingute ennetamiseks ja korrigeerimiseks. Sealjuures tuleb õigesti määrata naha tüüp ja vananemise tüüp ning aste. Normaalse naha nooruse säilitamiseks piisab selle loomuliku tasakaalu hoidmisest. Kuiv nahk nõuab suuremat tähelepanu ja hoolt: tuleb tagada naha pidev niisutus ja toitmine. Rasust nahka tuleb hoolikalt puhastada, kasutades rasunäärmete talitust korrigeerivaid vahendeid ja vahendeid, mis kaitsevad nahka infitseerimise eest. Iga nahk vajab puhastamist, toniseerimist, niisutust, toidet ja kaitset.

Kuidas peaks suvel oma nahka hooldama?

Kuiva naha hooldusel kasutage puhastamiseks pehmeid, neutraalseid vahendeid, mis ei sisalda leeliseid ja piiritust. Kord nädalas kasutage pehmet koorijat, lisaks pidev niisutamine ning toitvate maskide kasutamine.

Rasuse naha hooldusel ärge kuritarvitage nahka puhastusvahenditega, puhastamiseks kasutage mitterasvaseid puhastusvahte või -piima; tuleb vältida piiritust sisaldavat näovett ja toonikuid; kasutada kerget päevakreemi UV-kiirguse eest kaitsvate erifiltritega; tehke pidevalt hooldavaid ja puhastavaid maske, eriti savimaske, mis ahendavad poore, reguleerivad naharasu eritumist, on põletikuvastase toimega. Rasuse läike eemaldamiseks tuleb nahka mitte hõõruda, vaid kuivatada õrnalt salvrätikuga ja kanda peale õhukese kiht mineraalpuudrit.

Päikesekiirgusest tingitud enneaegse vananemise ennetamiseks kasutatakse fotoprotektoreid, mille koostisesse kuuluvad mineraalpigmendid (titaandioksiid ja tsinkoksiid). Nad ei tungi naha sisse, vaid peegeldavad UV-kiirguse tagasi. Päikesekaitsevahendid sisaldavad vett, rasvu, E-vitamiini, pehmendavaid ja niisutavaid komponente. Pärast päikese käes viibimist oleks kasulik kanda nahale jahutavad, toitvad ja niisutavad vahendid.

Mis on nahahoolduses uusimad trendid ning kas võib öelda, et tänapäevased võimalused aitavad tõepoolest kauem nooruslikuna püsida?

Naha seisund sõltub eelkõige üldtervisest. Ilu seestpoolt — see on terve soolestiku mikrofloora, millest sõltub otseselt naha seisund.

Meie naha PH tasakaal on väga tundlik. Agressiivseid näopuhastusvahendeid kasutades jätame naha loomulikust kaitsekihist ilma. Siit ka niiskuse kadumine (vesi aurustub), tundlikkus UV-kiirguse, temperatuurikõikumiste, saastanud õhu suhtes (kaitse ei suuda välismõjudele vastu seista) ja põletikud. Seega on vajalik tark puhastamine pehmete vahenditega, näiteks hüdrofiilõlidega, mis kontakteerudes veega muutuvad piimvalgeks emulsiooniks ja lahustavad jumestuskreemi jäägid (kanda õli kuivale nahale, piserdada peale vett, masseerida, pesta maha).

Mida soovitate naha nooruslikkuse säilitamiseks ette võtta?

Mask kortsude vastu silmanurkades: 1 sl jojoobiõli, 2 tilka A-vitamiini ja 2 tilka E-vitamiini. Kanda 10 minutiks nahale silmanurkades. Noorendav mask: 1 sl jojoobiõli, 2 sl saialille- või kummeliekstrakti, lisada 3 tilka aaloemahla.

Boosterid. Need on ained, mis suurendavad tavaliste kreemide ja seerumite tõhusust või kiirendavad nende toimet, aidates tungida sügavamale nahka, töötada kiiremini ja eesmärgipäraselt. See tähendab, et kui enne oma lemmikkreemi pealekandmist kanda näonahale booster, saate parema tulemuse. Samuti võib boostereid lisada teistesse kosmeetikatoodetesse, muutes need tõhusamaks ning isegi kasutada iseseisva vahendina.

Multimaskid. Erinevad nahapiirkonnad vajavad erinevat hoolitsust, mis tähendab, et ühest maskist on vähe. Tavaliselt on T-tsooni nahk rasune, seega laubal, ninaseljal ja koonul tuleb kasutada maske, mis kontrollivad rasust läiget ja matistavad nahka. Tõhusad on vahendid kaoliiniga, eukalüptiekstraktiga. Põsenahk vajab ennekõike niisutust. Kõige parem oleks kasutada hüaluroonhappega vahendeid. Sageli tekivad põskedele peenikesed kortsud. Probleemi lubavad lahendada nahka siluvad maskid, näiteks savi ja punavetikatega. Silmaalune nahk on väga õrn ja vajab spetsiaalselt selle jaoks väljatöötatud maske.

Kreemid BB, CC ja DD. ВВ — blemish balm — varjab vistrikke, tumedaid ringe ja punetusi, ühtlustab jumet, kaitseb UV-kiirguse eest. СС — color corrector — mitte midagi ei varja, silub näonahka, ühtlustab jumet, niisutab ja sisaldab UV-filtreid; DD — daily defence või daily detox — sisaldab antioksüdante, kaitseb keskkonna negatiivse mõju ja selle poolt tekitatud enneaegsete kortsude eest.

