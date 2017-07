Millised plaastrid on erinevate haavade ravimisel kõige tõhusamad?

Suvisel ajal tõuseb apteekides erinevate haavahooldusvahendite müük märgatavalt, sest paratamatult on just suvi see aeg, kus juhtub kõige enam suuremate või väiksemate haavade ja kriimustustega õnnetusi. Mölnlycke haavaravi spetsialist Kati Oras räägib videos, kuidas eristada haava haavandist ning millised hooldusvahendid ja plaastrid on erinevate haavade ravimisel kõige efektiivsemad.

Tänapäeva haavaravitooted on välja töötatud just erinevate haavandite vajadustest lähtuvalt. Mis kõige olulisem – plaastri kasutamine peaks olema võimalikult valutu, see ei tohiks nahale kleepuda ja seda peaks olema võimalik vajadusel kergesti eemaldada. Kindlasti ei pea pelgama, et kvaliteetsed haavatooted oleksid patsiendile tunduvalt kulukamad. BENU apteegi farmatseut Annika Toobal toob videos välja, et Eesti Haigekassa hüvitab soodusmääraga haavaplaastreid ja -sidemeid venoossete, diabeetiliste ja lamatishaavandite ning põletus- ja kiiritusjärgsete haavade raviks. Lisainfot haigekassa pakutavatest soodustustest leiab: www.haigekassa.ee Alati tuleks küsida nõu oma perearstilt või pereõelt, samuti saab abi BENU apteegi haavaekspertidelt, millist toodet konkreetse haava puhul oleks kõige mõistlikum kasutada.