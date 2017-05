Mis põhjustab uriinipidamatust ja kuidas leida murele lahendus?

Uuringutest on selgunud, et iga neljas üle 35-aastane naine ja iga 40-aastane mees kogeb elu jooksul mingit tüüpi uriinipidamatust. Sikupilli BENU apteegi proviisor Marina Rjabtsova räägib videos, millised on levinumad uriinipidamatuse põhjused. Samuti selgitab proviisor, millal tuleb kindlasti arsti poole pöörduda ja pakub kuulajatele lahendusi, kuidas murele leevendust leida.

Proviisor julgustab inimesi probleemi korral apteegist õigete uriinipidamatuse toodete kohta nõu küsima. Oluline on leida murele kiire ja sobivaim lahendus, et inimene saaks jätkata oma normaalset elu ilma, et peaks uriinilekete pärast piinlikkust tundma.