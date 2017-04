Nõmme Kalju leidis klubi ligi 800 jalgpallurile oma arsti

Jalgpalliklubi Nõmme Kalju võttis tööle oma arsti, kes lisaks esindusmeeskonnale hakkab tööle ka klubi trennis käivate lastega. Samal ajal varustab Nõmme Kalju kööstöös BENU Apteegiga kõik 31 treeninggruppi vajaliku esmaabikohvriga.

Nõmme Kalju FC presidendi Kuno Tehva sõnul kuuluvad klubi arsti hoole alla ka lastegruppide 5-aastased jalgpallurid. “Koostöös BENU Apteegiga tõstame laste- ja noorsportlaste teadlikust tervislikust sportimisest ning viime klubisisese meditsiinijärelvalve täiesti uuele tasemele,” rääkis Tehva eile õhtul Hiiu Staadionil jalgpalliklubi sisese spordimeditsiini osakonna loomise tähistamisel.

Klubi presidendi sõnul tuleb kõrgete sportlike tulemuste saavutamiseks treenida suurte koormustega. “Me ei saa endale lubada, et suurte koormusega treenimisel lähtume vaid treeneri vaistust ja sportlase enesetundest. Hädavajalik on siin ka sportlase seisundi objektiivne hindamine kindlate meditsiiniliste näitajate abil,” ütles Tehva.

Erakogu



BENU Eesti tegevjuhi Kaidi Kelti sõnul on apteegi haavahoolduseksperdid treeningruppide esmaabikohvreid komplekteerides silmas pidanud nii noorte ja laste kui ka tippsportlaste vajadusi. “Nii harrastus- kui tervisesport on hea tervise võti, ent keegi pole sportideski kaitstud tervisemurede eest. Selleks, et ennetada noorte sportlaste seas ülekoormusi või vigastusi, on suureks abiks, kui spordiklubi juures tegutseb oma meditsiiniline tugi koos korraliku varustuse ja õigete ravimitega,” ütles rääkis Kelt. “Nõmme Kalju eeskuju võiks innustada ka teisi spordiklubisid pöörama spordimeditsiinile rohkem tähelepanu ning panustama laste ja noorte pikaajalisesse heasse tervisesse,” lisas ta.

Nõmme Kalju spordimeditsiini osakonda asub juhtima doktor Juri Belogorodtsev. Belogorodtsev on arstina praktiseerinud aastakümneid nii jäähoki kui ka jalgpalliklubide juures, olles sealhulgas olnud spordiarst Venemaa jäähoki tippliigas.

Esmaabikohvrid on varustatud professionaalsete ja innovaatiliste haavahooldus ja esmaabi toodetega.