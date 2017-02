19. märtsil toimub juba neljandat aastat Saku Suurhallis Eesti suurim ja mitmekülgseim treeningpäev MyFitness NTC Day, kuhu on oodatud kõik, kes tahavad veeta ühe aktiivse, sportliku ja emotsiooniderohke pühapäeva.

MyFitnessi ja Nike’i koostöös aset leidva NTC Day raames tutvustatakse palju uusi ja huvitavaid treeninguid ning avatud on mitu erinevat treeningtsooni. „Treeningud viime tavapärasest spordiklubist välja ja mahutame Saku Suurhalli rohkem kui 1000 sportlast, et suurel laval nautida erinevaid Nike Training Club’i ja MyFitnessi treeninguid oma lemmiktreeneritelt ja maailma tippudelt,” räägib NTC Day programmi koostaja ja MyFitnessi rühmatreeningute juht Eva Ottas. „Aastatega oleme kindlasti kasvanud ja laiendanud treeningute valikut ning ka sel aastal on taas üks lisaala juures.”

Need, kes on varem MyFitness NTC Day’l osalenud, teavad seda mõnusat tunnet, kui ühes saalis teeb korraga trenni väga palju inimesi, muusika lisab ekstra energiat ja väsimustunnet ei tekigi. Proovida saab nii erinevaid Nike Training Clubi treeninguid, bodyARTi, kahte MyFitnessi kontsepttreeningut MyFit Body ja MyBeat, 90’s HipHop Dance'i, treeningut Just Step It Step, mitut erinevat spinningut, ring- ja köietreeninguid. Muidugi ei puudu ka eestlaste absoluutne lemmik Zumba.

Ühe päeva jooksul on võimalus treenida paljude suurepäraste treenerite käe all. Väliskülalistena tulevad treeningpäevale Nike Master Trainer Lars Schuijling Holladist ning Nike’i kampaanianägu ja kõrgeima taseme ehk Global Master Traineri tiitlit kandev Joslyn Thompson Rule Ameerikast. Eesti treeneritest on kohal parimad, toredamad ja lõbusaimad treenerid Kristi Roosimägi, Sandra Raju, Rainer Rebane, Kadi Kuslap, Katriina Maidla, Evelin Sepp, Kertu Valjala, Kadri Paat, Meeme Männiste, Marek Kõiv, Kaspar Lannes, Ene Ottokar ja teised.

„Me kõik vajame oma ellu põnevust,” teab Eva. „Ka kõige lahedam treening muutub aeg-ajalt igavaks ja selline suurüritus on hea andmaks jõudu juurde. Treenimiseks on vaja emotsiooni, mis teeb rõõmsaks ja just seda sealt saabki. Treener, kes on suure rahva ees, annab endast 500% ja see on ka talle endale parim tunne. Programmi koostajana on mul suur soov pakkuda kõigile midagi nii uutest kui ka vanadest treeningutest.”

Treenima on oodatud kõik huvilised

MyFitness NTC Day eesmärgiks on veeta üks tore pühapäev ja tulla koos sõpradega sportlikult aega veetma. „Olenemata vormist saavad hakkama kõik, sest energia, mis seal tekib, on meeletu ja see panebki treenima,” räägib kogenud treener. „Kui trenne esialgu kaasa teha ei julge, saab ka niisama uudistama tulla, jälgida treeninguid ja saada lihtsalt üritusest osa.”

Kohapeal saab ka osta Nike'i treeningvarustust, MyFitnessi tooteid, registreerida end tulevastele MyFitnessi üritustele ja proovida paljude koostööpartnerite toodangut.

