Kaalult vastu vaatavad numbrid, mis ei ole rahuldavad? Tee oma kehale teatox ja alusta uuesti!

Erakogu

Natural Skinny Herbs on detox taimetee, mis aitab sul kaalu kaotada ning keha puhastada kõige looduslikumal ja tervislikul viisil. Nimelt on kõik Skinny teede komplektid valmistatud Eesti taimedest ja ainsaks välismaal kasvavaks lisandiks on Goji-marjad. Komponendid on suure hoole ja armastusega välja valitud, et saaksid kaalu alandamisel ja keha puhastamisel parima võimaliku tulemuse ning muidugi ka hea tee maitseelamuse. Mida siis täpsemalt peidab endas Natural Skinny Herbsi teatox?

Teatox sisaldab taimi, mis on igaks kehatalituseks kasulikud, olgu see ajutegevus, seedimine või immuunsüsteem: Saialilleõed — need soodustavad sapi teket ja selle eritumist. Saialilleõied aitavad vähendada põletikku ja soodustavad haavandite paranemist. Sellerilehed — need soodustavad seedimist. Goji-marjad — neil on omadusi, mis võivad aidata nii südame-veresoonkonna haiguste kui ka põletikuliste protsesside puhul. Samuti ka nägemisega seotud haiguste korral. Goji-mari on neuronaalsete kahjustuste eest kaitsvate omaduste, vähivastaste ja immunomoduleerivate ainete edasikandja. Nõgeselehed ja võilillelehed — puhastavad verd mürkainetest ja korrastavad meie ainevahetust. Sisaldavad mitmeid inimesele vajalikke vitamiine. Sencha — aitab suurepäraselt kaasa seedimisele. Sidrunhein — see on äärmiselt kasulik nahale. Matelehed — Mate aitab parandada immuunsüsteemi, puhastada verd, parandada keskenduvust ning kiirendada ainevahetust, mis aitab kehal põletada ära rohkem kaloreid. Kummel — väga kasulik maole ja rahustava toimega. Aitab põletiku vastu. Piparmünt — mõjub valuvaigistavalt, aitab vähendada iivelduse ja gaaside teket. Kassinaeriürt — kasulik ülemistele hingmaisteedele ja seedeelunditele. Lootoseõis — kasulik närvisüsteemile ja südamele. Sennalehed — aitab organismist välja viia mürgised ained ehk puhastab organismi. Kadakamari — hea neerudele, soolestikule ja maole. Viirpuumari — äärmiselt kasulik aju ja südame veresoontele, parandades nende elundite varustamist hapniku ja toitainetega. Laimilehed — puhastavad seedetrakti ja verd. Melissilehed — aitavad ära hoida spasmide teket, aitab gaasi-, koolika- ja menstruatsioonivalude puhul ning parandab mälutegevust ja migreeni. Rabarberijuur — kasulik seedimisele. Erakogu Natural Skinny Herbs ei ole pelgalt kaalualanduse tee, vaid sinu looduslik apteek ühes tootes. Vaata lisa www.skinny.ee