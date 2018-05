Ksenija Balta kuuga rannavormi saavutamisest: kuidas ka ei oleks, selleks, et kuu aega vastu pidada, ei tasu kohe hirmsa hooga kiirustama hakata

Sageli juhtub ka nii, et kui juba enam-vähem hea vorm saavutatud ja suvi käes, unustatakse trenn ja toitumine kus see ja teine ning veedetakse päevad päevitustoolis ja õhtud grillides. Kuidas ikkagi suvel trennidega jätkata? “Olgem ausad, see peab saama sinu elustiiliks,” tõdeb Ksenija. “Kui sa tahad end pidevalt hästi tunda ja olla heas vormis, mitte ainult füüsiliselt, aga ka mentaalselt, siis kui teed trenni osaks oma rutiinist, läheb asi kergemaks. Alati on rakse alustada ja püsida, aga kui tükiks ajaks püsima jääd, mõistad peagi, et sa ei suuda selleta enam olla.”

Ksenija tunnistab, et ka tal on halbu päevi. “Loomulikult, mina olen ka inimene ja olen ka väsinud,” kinnitab ta. “Vahel lihtsalt on nii, et uni ei istu, magan halvasti ja kuna ma ei ole üldse hommikuinimene, on mul raske voodist välja saada ehk ma iga päev põhimõtteliselt võitlen iseendaga. Aga ma lihtsalt teen seda — võtan kaks jalga voodist välja, tõusen ja lähen.”