Kuidas leida toitumisviis, mis aitab kaalust alla võtta?

Pärast lõunasööki sõbrannaga pead enda sees tulist võitlust, et mitte tellida koogitükki. Püksid jalas on juba liiga kitsaks jäänud ja sa parem ei mõtlegi sellele, et ka eelmisel aastal olid sunnitud oma teksapaari suurema vastu välja vahetama. Sõbranna võtab aga rahulikult kreemiga kooki nagu peaaegu iga kord. Vaatamata oma magusaarmastusele, on ta ikka sale. Kuidas on nii, et mõni võib endale kõike lubada, aga sulle tundub, et võtad juurde juba ainuüksi magusa vaatamisest?

Jah, me oleme tõesti erinevad. Kehakaalus ja ainevahetuses mängivad olulist osa meie geenid. Väikesed erinevused DNA-s mõjutavad seda, kui palju energiat meie keha kulutab, kuhu ja kui hõlpsalt ladestub rasv ja milliste söökide järele on suurem isu. Kuna oleme kõik veidi erinevalt “üles ehitatud”, mõjutab meid ka sama toit erinevalt.

Oma DNA tundmine on kaalu jälgimise võti

Geenid mõjutavad, milliste toitainete rohke söömine kergesti kaalutõusu põhjustab. Seepärast on oluline teada, milline oleks just sinu kehale optimaalne valkude, rasvade ja süsivesikute suhe toidus.

Kas peaksid oma dieedis vältima tingimata kõike rasvast? See ei pruugi nii olla. Sõltuvalt oma genotüübist võid kuuluda nende inimeste hulka, kellele küllastumata rasva (ehk põhiliselt õlide) rohke söömine on kehakaalule hoopis hea. Kui nii, sobib sulle just Vahemere dieet, kus rasvasisaldus on suhteliselt suur. Sama lugu on süsivesikutega — kõigile ei sobi dieet, kus süsivesikute hulka on vähendatud. Kõige lihtsam viis endale sobiva toitumisviisi leidmiseks on tundma õppida oma geene.

Testi ennast kodust lahkumata

Geenitesti tegemine on äärmiselt mugav — selleks ei ole vaja teha muud, kui saata Geenitestide Laborisse vatitikk, millega oled oma põske kaapinud. Ainuke raske osa on tulemuste ootamine.

Geenitesti FiguraGen Weight vastusest saad teada, milline on soovituslik toitainete tasakaal sinu toidus ehk millist tüüpi dieet sulle sobib. Juhiste jälgimise kergendamiseks on vastuses soovituslikku dieeti kirjeldatud ja antud nimekiri, milliseid tavapäraseid toiduaineid võiksid süüa rohkem ja milliseid vähem. Samuti on näidiseks juurde pandud kolme päeva menüü, mis on tehtud sinu geenidele vastav ja sulle sobilike portsjonitega kaalu alandamiseks.

Ühtlasi saad testist teada, kas su geenidega on trennitegemisest rohkem või vähem abi kehakaalu alandamisel.

Toitumissoovituste geenitesti FiguraGen Weight saab tellida lehelt www.geenitestid.ee või osta Südameapteegist. Testi tellimisel saadetakse DNA-proovi võtmise juhend ja tarvikud postiga koju. Proovi saad endalt ise hõlpsasti võtta ja tavalise postiga laborisse saata.

FiguraGen Weighti testi hind on 95 eurot.

