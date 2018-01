Langeta uuel aastal kaalu ja peleta väsimust, tundes oma keha ja geene

Kas oled mõelnud, et tahaksid uuel aastal veelgi tervislikumalt elada, tunda ennast reipamana ning suveks mõned kilodki kaotada? Selleks, et oma eesmärgid saavutada, vajad personaalset lähenemist.

Iga inimene vajab erinevaid toitained, sh rasvu, süsivesikuid ja vitamiine, eri koguses. See, kui palju konkreetseid makrotoitaineid või vitamiine just sina vajad, sõltub suuresti pärilikkusest ja geenidest. Tundes oma geene ja keha, on märksa efektiivsem tervislikult toituda ja kaalu alandada.

Pärilikkus ja kehakaal

Oled ehk täheldanud, et mõni su sõbranna võib kasvõi iga päev kooki süüa, ent on ikka piitspeenike, samas kui teine sõbranna käib päevast päeva trennis, jälgib erinevaid dieete, kuid tema kaal ei lange…

Inimese kehakaalu ja -kuju määravad nii geenid kui ka eluviis. Võib-olla ei ole sinu trennis käiv sõbranna endale lihtsalt sobivat toitumisviisi leidnud? Meie kehad ja ainevahetus on piisavalt erinevad selleks, et kõik dieedid igaühele sobida saaks. Seega ei pruugigi kasu olla ajakirjast leitud kuulsuste dieetidest, sest sinu kehatüübile see lihtsalt ei sobi.

Geenide põhjal saab ennustada, kas sinu organism talletab kergemini süsivesikutest või rasvadest saadud energiat. Mõne inimese organism lagundab süsivesikuid kiiresti ja efektiivselt, nad ei talleta süsivesikutest saadud energiat ega võta selle tõttu kaalus juurde. Teise inimese organism lagundab süsivesikuid aeglasemalt ning saadud energia ladestub nende kehas rasvana kergemini kui teistel. Kolmanda organism võib hoopiski rasvasid aeglaselt lagundada, mille tulemusena talletub rasv kergemini ning inimene võtab kaalus juurde. Samas on teadlased leidnud geenivariatsioone, mille korral on inimene saledam siis, kui ohtralt taimseid rasvu — õlisid tarbid.

Ka trenni mõju kaalu langetamisele on väga erinev — füüsiline aktiivsus võib, aga ei pruugi kaasa aidata rasvade kiiremale lagundamisele.



Vitamiinide õige tarbimine on vajalik heaks elukvaliteediks ja võib aidata kaasa kaalualandamisele

Vitamiinid on üks tähtsamaid osi tervislikust toitumisest. Need panevad aluse heale enesetundele (vitamiinide sünergism, üks tähtsamaid nt vitamiin D), vaimse töö efektiivsusele (B vitamiinide kompleks) ning tervislikule vananemisele (luude hõrenemise vältimisel vajalik vitamiin D). Vitamiinid mängivad tähtsat rolli ka kehakaalu reguleerimisel. Kui tarbid vitamiine enda kehale parajas koguses, aitab see vältida liigsöömist ja magusaisu. Nii nagu makrotoitaineidki, vajavad inimesed ka vitamiine väga erinevates kogustes — mõnel tekib nt vitamiin D defitsiit palju kergemini kui teisel. Seda kui palju peaksid vitamiine tarbima, saab jällegi geenide põhjal ennustada.

Kaalu alandamisele aitab kaasa oma isude teadmine, nende tunnistamine ja oma toitumise jälgimine

Ka see, millised toidud sulle rohkem maitsevad on suuresti pärilik ja põhineb geenidel. Kui oled märganud, et sul on suurem isu rasvaste toitude järele, saad rasvade osakaalu oma toidus teadlikult vähendada. Kui oled mõnda aega oma toitumises vastavaid korrektuure teinud (ehk vähem rasvaseid toite tarbinud), siis muutub sellise toidusedeli järgimine järjest lihtsamaks, sest keha harjub ja ei nõua enam nii palju rasvast toitu. Teaduslikud uuringud näitavad küllastunud rasvade tarbimisel sõltuvuslaadset efekti — kui oled harjunud eelistama ja sööma rasvarikast toitu, nõuab sinu keha seda aina rohkem ja rohkem. Seda sellepärast, et rasvase toidu söömine ei tekita rahuldustunnet enam sama kiiresti kui varem ja selleks, et keha saaks saata ajju piisavalt tugeva küllastussignaali, pead sööma üha suurema koguse rasvarikast toitu. Seega — kui harjud ennast piirama, on edaspidi juba palju lihtsam isusid taltsutada!

Samas ei pruugi rasvase toidu vältimisest kaalu langetamiseks alati olulist kasu olla — võimalik, et kuulud just nende inimeste hulka, kes võib oma geenianalüüsi alusel teadlikult suurendada küllastamata rasvade osakaalu oma toidus ning seeläbi tervislikult kaalu kaotada.

Geenitesti saad teha kodust lahkumata

Oma geneetilist eripära saavad uurida lasta kõik inimesed, kel on selleks huvi. Tallinnas asuv Geenitestide Labor on keskendunud geenidele, millel on seos erinevate toitumise aspektidega. Koostöös toitumisspetsialistidega koostatakse analüüsi andmete alusel ka soovitused, mida erinevate geenivariatsioonidega inimestel on oluline järgida, et oma kehakaalu hõlpsamalt kontrolli all hoida (FiguraGen Weight test). FiguraGen Vita testi abil saad määrata oma geneetilise eelsoodumuse vitamiinide puudulikkuse tekkeks ning tulemustest lähtuvalt saad teada, kuidas parandada enda elukvaliteeti ning tervist.

Geneetilise analüüsi tegemine on lihtne. Proovi võtmise tarvikud koos juhendiga saadetakse koju. DNA prooviks kasutatakse suu põsekaabet — selle võtmine iseendalt on kiire, lihtne ja valutu. Võetud proovi saab saata laborisse tagasi tavalise postiga.

Tahad oma uut aastat alustada soodsalt ja tervislikult?

Et saaksid 2018. aastat tervislikult alustada, avaneb FiguraGen Weight testi (hind 95 eurot) tellimisel erakordne võimalus saada FiguraGen Vita test (tavahind 75 eurot) tasuta kaasa. FiguraGen Vita testi teostatakse tasuta vaid FiguraGen Weight testi tegijale. Pakkumine kehtib kuni 28.02.2018, sisestades tellimisel geenitestid.ee lehel koodi DELFI2018.

