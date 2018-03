Tunneta nutika tehnoloogia ja tavalise hambaharja vahelist erinevust!

Tavaline käsihambahari kuulub minevikku – Philips on välja töötanud kõrgkvaliteetse Sonic-tehnoloogial põhineva innovaatilise Sonicare DiamondClean Smart hambaharja, mille nutirakenduse abil saavutad puhtamad hambad ja säravama naeratuse. See on parim viis nautida terveid hambaid ja ilusat naeratust!

Philips Sonicare DiamondClean Smart Sonic-hambahari on tõeliselt nutikas. See kasutab ainulaadset Philips Sonicare’i Sonic-tehnoloogiat ja nutiseadmetega ühilduvat rakendust, mis garanteerivad täiuslikult puhtad hambad ja terved igemed.

Sonicare DiamondClean Smart hambahari kasutab nutika anduri tehnoloogiat, mis annab reaalajas teavet hammaste paremaks puhastamiseks. Rakendusesisene 3D-suukaart näitab, millisele suupiirkonnale tähelepanu pöörata ning TouchUp funktsioon annab märku, kui mõni koht on jäänud harjamata. Harja sees olev surveandur juhendab, kuidas hambaid õrnemalt harjata ja annab vilkudes teada, kui surve hammastele on liiga tugev.

DiamondClean Smart hambahari teeb 31 000 pööret minutis. Tänu sellele eemaldab DiamondClean Smart hambahari kuni 10 korda rohkem hambakattu tavalise hambaharjaga võrreldes. Sa märkad erinevust ja meeldivat tunnet suus juba pärast esimest kasutuskorda. Kahe nädalaga paraneb igemete tervis seitse korda ning igemepõletik väheneb kuni 100%.

Philips Sonicare DiamondClean Smart hambaharjal on viis režiimi, et leiaksid nende seast endale sobivaima – clean (põhiprogramm), white (valgendav), gum health (igemeid masseeriv), deep clean (sügavpuhastus) ja tongue care (keelehooldus). Programmidel on kolm intensiivsusastet, mida saab vahetada käepidemel asuva nupu abil – valikut tehes tuleks lähtuda enda eelistustest ja hambaarsti soovitustest. Hambaharjal on ka nutikas taimer, mis annab iga 20 sekundi tagant märguande, et on aeg puhastada järgmist suu veerandit ning kahe minuti möödudes jääb hambahari seisma.

Philips Sonicare DiamondClean Smart hambaharjast vaimustuvad kindlasti need, kelle jaoks on oluline ka hambaharja disain. Sellel on elegantne kuju ning keraamilisest käepidemest on mugav kinni hoida. Lisaks käepidemele on komplektis neli harjapead ja stiilne klaas hambaharja mugavaks laadimiseks. Reisile minnes saad hambaharja panna vutlarisse, mis on ühtlasi ka USB-liidesega laadija. Aku kestvus on kaks nädalat. Tänu nendele tänapäevastele lahendustele saab innovaatiline DiamondClean Smart hambahari olla sama mobiilne nagu sina ise.

Philips Sonicare DiamondClean Smart hambaharja peamised eelised:

Sonic-tehnoloogia – õrn vibratsioon tagab dünaamilise ja efektiivse puhastuse.

Rakendus annab personaalsed juhised hammaste efektiivseks pesemiseks.

Smart-tehnoloogia aitab reguleerida hambaharja kasutamise survet ning suunab kasutaja tagasi harjamata piirkondadesse.

Eemaldab kolme päevaga kuni 100% rohkem plekke ja kuni kümme korda rohkem kattu.

Kahe nädalaga saavutad seitse korda tervemad igemed ja kuni 100% vähem igemepõletikku.

Võimalus valida viie režiimi ja kolme intensiivsuse vahel.

Juhtmevaba laadimine klaasis või vutlaris.

Vaata lisa siit!