Aeg — sinu kõige hinnalisem vara

Kõige hinnalisem vara sellel planeedil on hoomamatu, käega katsumatu ja uuendamatu. See on aeg. Meile antakse sündides kindel hulk minuteid, nädalaid, päevi ja aastaid. Aeg, mida ei saa mitte kunagi tagasi ja mida meil on kohustus kulutada targalt, elades täisväärtuslikku ja rikastavat elu.

Aprill on südamekuu ja just seetõttu on paslik teha siinkohal enesele väike meeldetuletus selle vääramatu tõe kohta. Meie aeg on piiratud ja seega on eluliselt oluline hoolitseda oma (südame) tervise eest. Hea tervis = rohkem aega; hoolimatu suhtumine tervisesse = vähem aega. See on näiliselt lihtne matemaatika. Ometi on paljudel väga raske mõista selle lihtsa tehte olulisust ja otsest mõju elule ja elukvaliteedile.

Südamenädala vaimus tasub meil rääkida südame tervisest, sest kui see organ streigib, siis võib kell väga kiiresti ja ootamatult seisma jääda. Üks olulisemaid riskitegureid südame tervise juures on ülekaal — tabuteema tänapäeva ühiskonnas. Näib, et valitseva põlvkonna egiid on kõikide kehatüüpide aktsepteerimine. See tundub küll esmalt väga tore ja leplik poliitika, kuid on oma olemuselt küllaltki populistlik ning kohati vägagi tervist kahjustav.

Vaatame uuesti seda kontseptsiooni, et meile sündides antud aeg on justkui pangakonto. Põhjalikud uuringud on tõestanud, et ülekaal võib lühendada eluiga kuni 14 aastat. See tähendab 5113 päeva, 122 712 tundi, 7 362 720 minutit. Mõtleme hetkeks, kui kaua kestsid sündmused, mis on praegu meie meeldejäävaimad ja parimad mälestused. Tund? Kaks tundi? Viis minutit?

Ülekaalus püsides ei röövi me aega mitte ainult iseendalt, vaid ka oma lähedastelt. Iga röövitud minut on kadunud kallistus, naeratus, vahetamata jäänud lahke sõna. Need tunnid ja minutid ei ole mitte üksnes kulutamata, vaid paraku asendatud kurbuse, leina ja kaotusvaluga. Reaalsus on, et meie aeg ei ole üksnes enda oma, vaid tugevalt põimitud lähedastega, armastatutega, lastega, lastelastega.

Püsiva ülekaalulisuse riskid:

Südame-veresoonkonnahaigused on viimase 15 aasta jooksul olnud peamine meeste haigestumise ja suremuse põhjus. Mida tähendab olla paks? Rasvumine algab siis, kui keha kulutab pikemat aega energiat vähem, kui toodab.

Iga teine täiskasvanu ja vähemalt üks kolmest 6–13-aastasest lapsest Eestis on ülekaaluline või rasvunud ning nende osakaal, eriti laste seas, kasvab iga aastaga.

Eestis on sagenenud esmahaigestumus erinevatesse üleliigse kehakaaluga seotud haigustesse, nagu rasvumise ja liigtoitumise muud vormid ning II tüüpi diabeet. 2015. aastal kaotasime kõrge kehamassiindeksi tõttu ligi 42 600 eluaastat, mis on keskmiselt 600 inimese kogu eluiga. Need numbrid ei ole muutunud paremaks, vaid vastupidi.

Jätkuvalt on probleemsed ka eestimaalaste kehalise aktiivsuse näitajad. Spordiga ei tegele üldse 39% meestest ja 32% naistest, kes seda tervise tõttu teha saaksid. See on tõenäoliselt üks põhjustest, miks ülekaaluliste osa on meestel tõusnud 39, naistel 28%-ni. Rasvunute osa jäi meestel siiski samale tasemele (19%), naistel suurenes minimaalselt (20%-ni). Oluliselt tõusis rasvunute osa aga noorte meeste seas. Seega on ligi 60% Eesti meestest ja pea pooled naistest ülemäärase kehakaaluga. Samuti äratab tähelepanu suur rasvumuse tõus kõrgharitud ja eestlastest naiste seas.

Uuringud väidavad, et iga üleliigse kiloga, mis on kogunenud pärast 18. eluaastat, kukub naistel tõenäosus elada kauem kui 70. eluaastani 5%.

Kuidas aeglustada seda halastamatut kella?

Reaalsus on, et ülekaalulisuse, eriti tugeva ülekaalulisuse vastu on väga raske võidelda. Kuid taaskord, tuginedes ekstensiivsetele ja põhjalikele uuringutele, saame väita, et parim tööriist selleks on bariaatriline kirurgia, kui muud meetodid ei ole tulemust andnud (regulaarne füüsiline aktiivsus, teadlik toitumine jne).

Mis on bariaatriline kirurgia?

Bariaatrilise kirurgia abil on võimalik ennetada või kuni tervenemiseni mõjutada mitmeid rasvumisega seotud haigusi, nende seas:

diabeet (haigus, mida iseloomustab ebanormaalselt kõrge glükoosi hulk veres);

hüpertensioon (pidevalt kõrge vererõhk);

kõrge kolesteroolitase (kolesterool koguneb arterite seintel ja segab verevoolu);

uneapnoe (ajutine hingamise katkestus une ajal);

kroonilised peavalud;

jalaveenide probleemid (värvimuutused pahkluudel ja sääre allosal);

inkontinentsus (kaob kontroll põie üle);

maksahaigused (rasva kogunemine maksarakkudesse põhjustab põletikke);

artroos (kulunud proteesimist vajavad liigesed);

vähkkasvajate teke;

ateroskleroos (veresoonte lupjumine);

südamelihase infarkt;

jäseme gangreeniga lõppev diabeedist põhjustatud väikeste arterite kahjustus.

Otseloomulikult ei ole bariaatriline kirurgia mõni imevits, mis kaotab üleöö kõik ülekaalu ja rasvumisega seotud probleemid, kuid see on elumuutev otsus, sest hilisem vanadesse kahjulikesse harjumustesse langemine ei tule lihtsalt kõne alla.

Me oleme pühendunud inimeste elukvaliteedi parandamisele. Eesmärk on mitte ainult anda inimestele elamiseks aega juurde, vaid pakkuda aega, mis on kvaliteetne, täisväärtuslik ja rikastav. Viia inimesi lähemale nende ideaalile iseendast. Meie matemaatika kohaselt on iga juurdevõidetud päev seda protseduuri väärt, rääkimata nädalatest, aastatest ja sageli ka kümnenditest.

Kuniks ei ole tõestatud vastupidist, on tark arvestada põhitõega, et meile on antud see üks elu. Seega on vastutus hoolitseda iseenda ja oma lähedaste tervise eest. Meid on siin Eestis niigi vähe, hoolitseme siis selle eest, et meid jaguks kauemaks.

Kaunist ja tervislikku südamenädalat soovides,

Kaunist ja tervislikku südamenädalat soovides,

