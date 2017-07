Arst soovitab: Terviseuuringud annavad kindluse

Terviseauditid sobivad neile, kes soovivad saada võimalikult head ülevaadet oma tervisest.

Suvi on aeg puhkamiseks. Lõõgastumise kõrval on aga oluline ka oma tervis kriitilise pilguga üle vaadata. Kui kiire ja töise elutempo kõrvalt on raske arsti juurde aega leida, siis suvi on põhjalikumaks kontrolliks sobiv. Üheks selliseks võimaluseks on kompaktsed terviseuuringud — terviseauditid.

Terviseuuringud annavad ülevaate tervislikust seisukorrast uuringute toimumise hetkel. Need hõlmavad endas hinnangut kopsude ja kõhuõõne elundite talitlusele. Vaadeldakse südant ja selle vastupidavust füüsilisele koormusele ning vere- ja uriinianalüüside põhjal jälgitakse erinevaid näitajaid nagu põletikud organismis, kolesterool, veresuhkur ning maksa ja neerude funktsioon jm. Uuringuid alustatakse hommikul ja maksimaalselt nelja tunni pärast selgitab nende tulemusi patsiendile juba eriarst. Tulemused jäävad alles elektroonilisse tervishoiu andmebaasi Digilugu ja neid väljastatakse vajadusel ka paberkandjal. Ida-Tallinna Keskhaigla sisehaigustekeskuse juhataja dr Alice Lille sõnul on sellise uuringupaketi eeliseks, et eraldi saatekirju enam vaja ei ole. „Patsient saab lühikese aja jooksul kvaliteetselt tehtud uuringute põhjal esmase hinnangu oma tervislikule seisundile, vajadusel infot lisauuringute teostamiseks ja nõuandeid edaspidiseks jälgimiseks või täiendavaks raviks,“ selgitab dr Lill. „Küsides auditil käinute endi käest, miks nad sellise uuringuprogrammi kasuks on otsustanud, kuuleb kõige sagedamini vastuseks, et inimestel on huvi oma tervisliku seisundi vastu ning peetakse mugavaks teha vajalikud uuringud ühel päeval suhteliselt lühikese aja jooksul,“ lisab dr Alice Lill. „Paljude jaoks on oluline kohtuda kogemustega arstiga, kes uuringute tulemusi analüüsib ja sealsamas neid ka selgitab.“ Terviseuuringuid saab teha kolmel viisil Ühepäevane ehk ambulatoorne terviseaudit kestab ligi 4 tundi ja on mõeldud eelkõige kardiovaskulaarsete riskifaktorite hindamiseks ning esmase ülevaate saamiseks oma tervisliku seisundi kohta inimestele, kes ei põe erinevaid kroonilisi haigusi. Ühepäevane kardioloogiline terviseaudit hindab eelkõige südametegevust, südamehaiguste riski ja koormustaluvust ning kestab samuti 4 tundi. Kahepäevane kardioloogiline terviseaudit on soovitatav inimestele, kes on varem põdenud südamehaigust või kellel on südameprobleemid. Uuringud sobivad ka palju reisiva ja stressirohke elustiili puhul, kui perekonnas esineb või on esinenud südame- või veresoonkonnahaigusi. Terviseauditid on tasulised uuringutepaketid ja dr Alice Lille sõnul sobivad need kiire elutempoga inimesele, kes soovib aega kokku hoides võimalikult head ülevaadet oma tervisest ja kes hindab kogemustega arsti konsultatsiooni. Lisaks sobib terviseaudit ideaalselt neile, kes elavad ja töötavad välisriikides, kuid soovivad puhkuse ajal oma tervist kontrollida. Lisainfo: 620 7987, terviseaudit@itk.ee, www.terviseaudit.ee