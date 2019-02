Chaga ehk must pässik vallutab eestlaste abil maailma

Eestimaalastena oleme aastasadu leidnud tervisehädadele leevendust oma puhtast põhjamaisest loodusest ning teame isiklikust kogemusest, milline on ravimtaimede positiivne mõju tervisele. Meie tuntuim raviseen must pässik jõuab tänu Chaga Healthi meeskonnale toidulisandis Elemental Eliksiir kõigi soovijateni. Mida peaks selle raviseene kohta teadma? Chaga Health Eliksiiri kohta saad rohkem infot kodulehelt www.chagahealth.eu.

Chaga Healthi tegevjuht Siim Kabritsa sõnul on viimastel aastatel tuntavalt kasvanud inimeste huvi loodustoodete tarbimise vastu. „Maailmas, kus üha enam räägitakse keskkonnaprobleemidest, paistab järjest kõnekamalt silma tarbijate soov kasutada kemikaalivabu tooteid ja nii pöördutaksegi üha enam tagasi looduse poole. Eestimaa visiitkaart – puhas loodus – annab meile võimaluse kasutada imelisi metsaande ja ravimtaimi enda tervise hüvanguks,“ räägib Elemental Eliksiiri looja, Mulgimaalt pärit Kabrits, kes on juba aastaid erinevaid loodustooteid Aasia turgudele eksportinud.

” Äärmiselt tugev antioksüdant.

Elemental Eliksiir ehk chaga eliksiir (chagahealth.eu) on tervist toetav mahejook, mis lisaks mustale pässikule sisaldab teisigi põhjamaiste ürtide ekstrakte. Männikasvud, raudrohi, mesi ja aaloe on need, mis koos chaga endaga eliksiiri maitset ja omadusi kujundavad.

Immuunsuse tugevdaja

Chaga ehk must pässik on imeliselt võimas raviseen, mis oma omaduste tõttu tuntud eelkõige kui immuunsuse tõstja. „Juba vanarahvas kasutas musta pässikut nakkuste ja põletike vastu,“ kirjeldab Kabrits. Must pässik on äärmiselt tugev antioksüdant, mis tervise seisukohalt tähendab seda, et see aitab võidelda meie kehal vabade radikaalidega. Lihtsustatult selgitades aitabki see meie immuunsust tõsta, võidelda haigusetekitajatega ja astuda vastu enneaegsele vananemisele. Samuti sisaldab must pässik B-grupi vitamiine ja proteiine.

Siim Kabrits sai musta pässiku eliksiiri retsepti oma vanaemalt. Foto: Chaga Health

Eliksiiri koostisosad on tugeva põletikuvastase toimega. Raudrohtu tuntakse rahvameditsiinis kui reuma, lihasvalude ja haavade ravimina. Ka männikasvul on põletikke põhjustavate bakterite ja seente vastane toime.

Ida-Euroopa rahvameditsiinis tuntakse musta pässikut juba 16.–17. sajandist ning meie enda esivanemad on seda kasutanud kasvajate raviks aastasade vältel. Siim räägib, kuidas eliksiir on nende perekonnaga kaasas käinud juba mitme põlvkonna jagu: „Mustal pässikul põhinev eliksiiri retsept pärineb minu vanaemalt, kes ise raske haigusega võideldes sellest palju turgutust ja tervena elatud aastaid juurde sai.“

” Üliväärtuslik raviseen.

Loodusest ravimtaimedega kaasa tulnud väe on alles aidanud hoida tänapäevane tehnoloogia ja ravimtaimede töötlemise tehnoloogia. Kuna aina enam pööravad tarbijad tähelepanu enda tervise hoidmisele ja probleemide ennetamisele, on chaga eliksiir üks uus ja innovatiivne võimalus enda immuunsuse tõstmiseks ning organismi turgutamiseks.

Võtab fännid appi, et vallutada maailma

Veel eelmise aastani toimetas Chaga Healthi meeskond peamiselt Eestimaal, mis tähendab, et kodumaa on olnud chaga maailmavallutusplaanide senine testturg ja kasvulava. „Täna on aga olukord kiires muutumises, sest ülejäänud maailm on jõudnud samale arusaamisele, mida oleme Eestimaal teadnud aastasadu – must pässik on üliväärtuslik raviseen, mille mõju tervisele ei ole võimalik alahinnata,“ selgitab ettevõtte juht Siim Kabrits. Seetõttu ongi 2019. aastal plaanis edasi liikumine välisturgudele, et muuta musta pässikut sisaldav Elementar Eliksiir tunnustatud ekspordiartikliks. Kabrits räägib, et kiire kasvutempoga sammu pidamiseks ja laienemiseks väljapoole kodumaad on nende meeskond ühinenud Funderbeami investeerimisplatvormiga, mille abil kaasavad maailmavallutusplaanidesse ka väikeinvestorid ja annavad chaga tõelistele fännidele võimaluse osa saada selle eduloost väljaspool kodumaa piire.