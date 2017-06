JÄLLE JUHTUS: tilgad püksis

"Alles viimase kahe aasta jooksul olen aru saanud, kui levinud probleem uriinipidamatus tegelikult on ja kui vähe inimesed sellest teavad,“ on öelnud Ivi Persidski, naine, kes töötanud uroloogiaõena juba 11 aastat ja teinud neist kaks viimast ka iseseisvaid vastuvõtte.

Lõik patsiendi kirjast: „Olen keskealine naine, ülekaalus. Viimasel ajal pingutamisega, näiteks köhimisel, toolilt üles tõusmisel ja voodis keeramisel või asjade tõstmisel, tulevad tilgad püksi. See on juba igapäevane ja häirib tugevalt. Kaks aastat tagasi oli mul sama probleem, mida uroloog ravis tablettidega, aga tulemust polnud. Siis ma kaalusin 137 kilo. Võtsin kaalust alla 25 kilo, kuid nüüd läks probleem veel suuremaks. Kui tekib vajadus kodust väljas, siis mida lähemale kodule jõuan, seda tugevamaks häda läheb. Kuivade pükstega WC-sse ei jõua. Vahel ma ei tunnegi vajadust minna, kuid iseenesest hakkavad tilgad ikka püksi tulema. On juba hirm, et ma haisen pissi järele, kuigi vahetan tihti pesukaitseid. Perearst tegi uriiniproovid ja need on korras. Naistearst vaatas ka üle ja allavajet tema ei täheldanud. Kuidas saaks end aidata, mida ette võtta. Kas üldse ongi lahendust?“

Selline on tavaline probleemikirjeldus pidamatuse alguses. Enamasti on arsti esimeseks soovituseks vaagnapõhjalihaste harjutused, nii naistele kui ka meestele. Vaagnapõhjalihaste harjutusi võivad õpetada nii arstid, õed kui ka füsioterapeudid. Internetist leiab neid www.kuivaks.ee lehelt ja otsisõnaga „Kegeli harjutused“. Harjutusi peab tegema paar korda päevas ja minimaalselt kolme kuni kuue kuu jooksul järjepidavalt. Mõnikord võib harjutuste positiivne mõju avalduda alles poole aasta möödudes. Kahjuks kiired lahendused puuduvad ja oluline on mitte alla anda.



Mida võtta ette isesesivalt?

Tee vaagnapõhjalihaste harjutusi – 3–6 kuud, kaks korda päevas. Harjutusi võib teha koos tupekuuliga, „vääriskuuliga“.

Vähenda vaimset pinget – leia isiklikku vaba aega, jaluta pargis või mere ääres, tegele meeldivate ja rõõmu toovate tegevustega.

Väldi kõhukinnisust – joo päeva jooksul piisavalt vett, enne uinumist mitte. Söö kiudainerikkaid juurvilju, puuvilju, marju. Liigu igal võimalusel!

Istu õigesti potil – nii, et põlved oleksid nabast kõrgemal (nagu metsas pissil käies või asju ajades), abiks võib võtta väikese pingi jalgade toetamiseks.

Langeta kehakaalu – kõnni rohkem, vali tervislik menüü, väldi gaseeritud jooke, vähenda kohvi, tee, alkoholi tarbimist.

Mine nõustamisele – tasuta nõustamisele saad registreerida Inkotoa telefonil 646 2121.

Räägi arstiga – uriinipidamatusega tegelevad perearst, günekoloog, uroloog, neuroloog.

Kasuta abivahendeid – kiire imavusega ja uriini lõhna ära võtvad pesukaitsed, sidemed ja mähkmed on saadaval Inkotubades üle Eesti (www.tenapood.ee).

Hoolda nahka – kasuta pesukreeme ja nahapunetusel tsinksalvi, pideva pidamatuse puhul on nahk liigniiske ja vajad suuremat hoolt.



Kes aitab?

Inkotubades töötavad spetsiaalse väljaõppe saanud kontinentsusnõustajad. Nõustaja Merike Mikko soovitab: „Sideme või mähkme valimisel peaks teadma pidamatuse raskusastet, et leida piisava imavusega ja individuaalselt sobiv toode. Ööpäevas peaks piisama keskmiselt kuni kolmest mähkmest või sidemest. Tavaliselt kasutatakse hommikul ja päeval väiksema imavusega ja öösel suurema imavusega tooteid. Kui esineb lekkeid, siis tuleb valida järk-järgult suurema imavusega tooteid. Kõhulahtisuse korral, kui mähkmeid tuleb vahetada tihedamini, on ökonoomsem kasutada väiksema imavusega mähet.“ Mähkme kasutamisel on oluline ka sobiv suurus, ümbermõõt. Kui on valitud õige imavuse ja suurusega side või mähe, siis peavad riided ning voodi kuivaks jääma.

Inkotuba on uriinipidavuse nõustamisele pühendunud viimased 15 aastat. Üle Eesti on uriinipidamatuse probleemide nõustamiseks (põetus- ja hooldusalane) avatud 12 Inkotuba. Seal on kiire ja privaatne teenindus. Vastuvõtt on tasuta ja etteregistreerimiseks tuleb helistada lähimasse Inkotuppa. Kontaktid leiad kodulehel www.kuivaks.ee.



Individuaalsel tasuta nõustamisel saad:

infot uriinipidamatuse tüüpidest;

nõuandeid uriinipidamatusega kodus hakkama saamiseks;

ülevaate parimatest hooldusvahenditest;

näpunäiteid nahahoolduseks;

osta soodsalt spetsiaalseid uriinipidamatuse sidemeid ja mähkmeid;

teavet riikliku soodustusega abivahendite ostmise tingimustest.

Küsi julgesti tasuta nõustamisaega! Lähima Inkotoa kontaktid leiad kodulehelt ja Facebookist. Vaagnapõhjalihaste harjutusi tutvustava video aga siit.