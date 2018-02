Kotka Tervisemaja – maja täis tervist!

Kunagise Tallinna Kristiine Teeninduskooli asemele on praeguseks kerkinud innovaatiline tervisemaja, milles tegutsevad tervisevaldkonna tipud – perearstist plastilise kirurgiani. Kõik kliinikud on valitud majja hoolikalt oma ala parimate seast, pakkudes moodsat, kompromissitult kvaliteetset ning hoolivat teenust.

Majas asuv Sakala Hambaravi arendas esimesena oma valdkonnas enda nutirakenduse ja online-broneerimiskeskkonna. Patsiendid saavad abi kõikide hammaste tervise ja esteetikaga seotud muredele – lihtsamast hambaravist kuni keerukamate kirurgiliste protseduurideni. Kohapeal on võimalik teostada ka üldnarkoosis hambaravi, mida aitavad turvaliselt läbi viia kogenud anestesioloogid. Eelnevale lisaks on kliinikus kasutusel innovaatiline 3D-tehnoloogia, mille abil on võimalik taastada puuduv hammas ühe visiidi käigus.

Tervisemaja teisel korrusel asuv Niine Nahakliinik, on seadnud enda missiooniks melanoomi ja nahavähi varajase avastamise ning ravi. Kliinikus tehakse ligi 12 000 digidermatoskoopilist uuringut aastas, lisaks erinevate nahahaiguste ja allergiate diagnostikat ning ravi. Kliiniku iluteenuste portfell pakub nüüdisaegseid mitte- ja väheinvasiivseid teenuseid, nagu kosmeetiline ravi, fotonoorendus, täite- ja kortsuvastased süstid.

Moodsa ja kauni sisekujundusega Kotka Erahaiglas teevad vastuvõtte ja operatsioone plastika- ja rekonstruktiivkirurgia eriala litsentsi omavad kirurgid. Haiglas on kaks modernset operatsioonisaali ning kümme hubast ja privaatset palatit koos kõikide mugavustega. Patsientide heaolu eest hoolitseb asjatundlik ja sõbralik personal.

Tervisemaja kliinikud teevad omavahel tihedalt koostööd. Tänu sellele on võimalik erinevaid teenuseid ja uuringuid läbi viia kombineeritult, mis arvestades tänapäevast kiiret elustiili tähendab, et kõik toimingud saab tehtud samas majas. Eesmärk on kasutada erinevate teenuseosutajate parimaid praktikaid ja kogemusi üksteise täiendamiseks. Kõikide asutuste loetelu on välja toodud tervisemaja kodulehel.