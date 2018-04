Ksülitool – kellele ja milleks?

Ksülitool on looduslik magusaine, mida leidub mitmetes puuviljades. Erinevalt kristalsest valgest suhkrust, ei suuda meie suuõõnes elavad bakterid seda lagundada. Seepärast jääb ksülitooli söömise järgselt hambapinda nõrgestav happerünnak toimumata. Veelgi enam, kaariest tekitavad bakterid jäävad energiapuudusesse ega paljune enam.

Ksülitooli on kasutatud aastakümneid ja eriti populaarne on ta Soomes, kus ksülitoolitoodete kasutamine toidukorra järgselt on riiklikul tasandil kaariese ennetusprogrammis organiseeritud nii koolides kui viimastel aastatel ka lasteaedades.

Enamus kliinilisi uuringuid ongi tehtud just lastel, kes on kaariesele kõige vastuvõtlikumad. Hiljuti suhulõikunud hammas ei ole veel „küpsenud“.

Et hambaemail oma lõpliku tugevuse saavutaks, kulub umbes aasta. Selle aja jooksul on kaariest tekitada suutvatel bakteritel tunduvalt lihtsam hambaemailist läbi pääseda. Seepärast on ksülitoolist kõige enam kasu lastel.

Kõige tulemuslikum on ksülitooli kasutamine pärast söömist. Ksülitool tõrjub hambakatust kaariest tekitada võivad suhkrud välja. Hamba pind, mis muidu kaotaks hammast tugevdavaid kaltsiumi ja fosfori osakesi, säilitab oma tugevuse. Uuringud on näidanud, et ksülitooli sisaldav hambakatt aitab süljest kasulikke mineraale hambaemaili juurde tuua.

Toiduainetööstuses lisatakse ksülitooli eeskätt „näksidele“ – need on tooted, mida kõige enam tarvitatakse põhitoidukordade vahel. Liiga sagedased vahepalad on peamine põhjus, miks kaaries tekib. Kui tavaolukorras saab hambapind toidukordade vahel süljest mineraalaineid ja hambakoe tugevus taastub, siis näksimisel tekib uus happerünnak ja email nõrgeneb. Näksid, kus suhkur on asendatud ksülitooli või muu kaariest mitte tekitava ainega, on hambale ohutud.

Mida kauem ksülitool hammastega kokku puutub, seda parem. Seepärast on ühtviisi head nii ksülitooli sisaldavad närimiskummid, mis suurendavad süljeeritust ja seeläbi puhastavat toimet, kui ka imemispastillid, mida suus hoitakse. Pastillides on ksülitooli hulk enamasti suurem kui teistes toodetes (kuni 98%) ja nende toime seetõttu tõhus.

Enamikule ksülitooliga samasse klassi kuuluvatele looduslikele magusainetele on iseloomulikuks kõrvaltoimeks kergelt lahtistav efekt. Päevane soovitatav kogus, milleks on 7-10 grammi ksülitooli päevas, jaotatuna 4-5 toidukorra järgsele tarbimisele, on kordades väiksem. Pealegi kasvab ksülitooli taluvus selle regulaarsel kasutamisel veelgi.

Ksülitooli on kasutatud ka ravimite magustamisel. Haiguse ajal on suuõõs kuivem ja hambad ilma tavapärase süljekaitseta. Ksülitooli soovitatakse lastel, kes põevad sageli kõrva-nina-kurguhaiguseid samal põhjusel miks hambakaariese ennetamisel. Ksülitoolist toitunud bakter kinnitub hambapinnale või limaskestale nõrgemini ja organism suudab tema eemaldamisega kergemini toime tulla.

Võimalik, et kõigest sellest jääb mulje nagu oleks ksülitool vahend kõigi probleemide vastu. Päris nii see ei ole - tervislikku toitumist ja head suuhügieeni ei asenda miski, kuid nende kõrval on ksülitool suurepärane toetav vahend.

