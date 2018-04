Ksülitooli kasulikkus vanemas eas

Ksülitool on looduslik magusaine, mis ei soodusta hambaaukude teket. Kes teab kasemahla mahedat jahutavat toimet, siis see on tingitud just ksülitoolist, mida leidub lisaks mitmetes marjades. Suuõõnes leiduvad hambakaariest tekitavad bakterid peavad ksülitooli söömisel selle lagundamiseks kulutama rohkem energiat kui nad ise ksülitoolist saavad. See seletab, miks ksülitool suudab kaariest tekitavate bakterite kasvu aeglustada.

Ksülitool ja kaaries

Ksülitoolist on räägitud peamiselt seoses tema kasuliku toimega laste hambakaariese vältimisel. Vähem teatakse, et ksülitool sobib samuti vanemas eas sagedase probleemi - juurekaariese korral. Erinevalt lastest ei avalda ksülitool vanemas eas mõju hamba krooniosa kaariese ennetamises, küll aga kaitseb juurepinda uute kahjustuste eest. Suurim kasu ksülitoolist on neil inimestel, kellel on suurem risk kaariese tekkeks. Need on igapäevased ravimite tarvitajad, krooniliste haiguste põdejad ja paljud teised, kelle sülg ei suuda enam piisavalt hambaid ning suu limaskesta kaitsta.

Ksülitool ja suukuivus

Mitmete südame- ja vererõhuravimite kõrvaltoimeks on suukuivus. Inimene ise ei pruugi suukuivuse probleemi märgatagi ning rohked uued kaarieskahjustused tulevad ilmsiks ebameeldiva üllatusena alles hambaarstivisiidil. Vanemas eas on juurepind paljastunud igemehaiguste tõttu, liiga tugeva harjamise tagajärjel või ka lihtsalt eaga kaasnevalt. Võrreldes hamba krooni katva emailiga ei ole juurepinnal olev tsementkude bakterite jaoks piisav takistus. Kui paljastunud juurepinnaga koos esineb suukuivus, on oht kaariese arenemiseks juurepinnal kordades suurem.

Suukuivuse leevendamiseks on mitmeid vahendeid. Kõige käepärasem on tihe vee tarbimine kogu päeva vältel - lonks või paar korraga on piisav. Kui soovitakse veelgi tõhusamat toimet, siis on võimalik kasutada ksülitooliga suuvett või ksülitooliga imemispastille. Just pastill on toode, milles ksülitooli sisaldus on kõige kõrgem. Alati tasub uurida etikette ja eelistada tooteid, kus ksülitool on koostisosede loetelus esikohal - siis on tema sisaldus kaariese pärssimiseks piisav. Pastillid on mõeldud imemiseks ja seetõttu on nende kontakt hammastega pikem kui enamusel teistel toodetel.

Ksülitool ja diabeet

Diabeet ehk suhkrutõbi on järjest sagenev probleem, mis paneb inimese hoolikalt oma suhkrutarbimist jälgima. Ksülitool on oma magususelt suhkruga võrdne, kuid sisaldab enam kui kolmandiku vähem energiat. Kuna ksülitool imendub tunduvalt aeglasemalt kui tavaline kristalliline suhkur, ei kaasne selle tarvitamisega järsku veresuhkru tõusu. Seepärast võivad ksülitooli või ksülitooli sisaldavaid tooteid kasutada ka diabeetikud, kuid peavad selle oma suhkrutarbimisse sisse arvestama.

Vanavanematel on kombeks oma lapselapsi hellitada just maiustustega. Külakostiks toodud maiustustena võiks eelistada ksülitoolitooted, mis oma meeldiva maitse ja hammastele kasuliku mõjuga on suurepärane kingitus.

Kokkuvõtvalt

Ksülitool on tavapärase hea suuhügieeni kõrval tõhus vahend, mis aitab kaasa hammaste pikale suus püsimisele. Seda eriti neil, kes oma haiguse või kasutatavate ravimite tõttu on kaariesele vastuvõtlikumad. Ükski protees, ükskõik kui õnnestunud see ei ole, ei suuda inimese enda pärishammastega võistelda

