Kuidas valida sobiv jalutuskepp?

1. Käepide olgu mugav

Jalutuskepi käepidemed on erineva kujuga ja valmistatakse erinevast materjalist. Valik tuleks teha aga selle järgi, mis tundub käes kõige mugavam. Käepideme valik lähtub üldiselt inimese enda eelistusest. Kui tegemist on vigastatud käega või sõrmede töö on häiritud, peaks arvestama ka arsti või füsioterapeudi soovitusega valida mõni spetsiaalne käepideme tüüp.

Tuimus või valu käes ja sõrmedes on ohumärgiks, et käepide ei ole sulle sobilik. Katseta enne jalutuskepi ostmist erinevaid käepidemeid, et leida just endale sobiv.

2. Kummiotsik peab olema terve ja pehme

Kummiotsik on jalutuskepile nagu rehvid autole: see peab olema töökorras ja vastavuses kasutuskeskkonnaga. Veendu, et sinu jalutuskepi kummiots oleks terve ja pehme. Pragunenud, kulunud või jäigaks muutunud kummiots tuleks välja vahetada. Seda tuleks teha vähemalt iga viie aasta tagant, kuna ainult terve kummiotsik kaitseb sind libisemise eest.

Foto: ITAK OÜ



3. Vali enda vajadustele sobiv jalutuskepp

Jalutuskeppe on erinevat tüüpi. Näiteks leidub kokkupandavaid jalutuskeppe, mis võtavad kokkupanduna vähe ruumi ning on mugavad kaasas kanda. Kokkupandava istmega jalutuskepp võimaldab kõndimisest väsides hetkeks istet võtta, olenemata sinu asukohast.

Foto: ITAK OÜ



Enne jalutuskepi valimist mõtle läbi, kus ja kuidas kavatsed jalutuskeppi kasutama hakata, ning vali selleks otstarbeks sobiv mudel. Enne otsustamist proovi kindlasti järele, kas see sulle sobib.

4. Jalutuskepp peab olema sobiva mõõduga

Enamasti on jalutuskepid reguleeritava pikkusega, kuid mitte kõik. Enne jalutuskepi ostmist tee kindlaks, kas see on sinule sobiva mõõduga. Kuidas leida sobiva mõõduga jalutuskepp?

Küünarnukk peab olema mugavalt ja toetuma jalutuskepile 30° nurga all.

Ranne peab ulatuma jalutuskepi ülemise otsani. Kui lased käe kõrvale lõdvalt rippuma, peaks jalutuskepi ülemine ots randmeni ulatuma.

Kui jalutuskepp on liiga pikk, kasutad sa rohkem jõudu jalutuskepi üles tõstmiseks ja sellega liikumiseks. Liiga lühike jalutuskepp võib põhjustada liigselt ühele küljele kaldumist ning häirida sinu tasakaalu.

Foto: ITAK OÜ

Küsi nõu jalutuskeppide kohta

Kui vajad nõu sobiva jalutuskepi valimisel, võta julgesti meiega ühendust või pöördu endale lähimasse ITAKi teeninduspunkti.

Tel. 737 00 70

info@itak.ee

VAATA JALUTUSKEPPE ITAKI E-POEST