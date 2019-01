Liikumispuudega pisitüdruk saab annetajate abil ortoosid ja käia püsivalt ravivesivõimlemises

Spina Bifida tähendab avatud lülisammast ja on sünnidefekt, mille korral seljaaju neuraaltoru embrüonaalse arengu käigus ei sulgu. Selle tõttu on Marial tekkinud alajäsemete nõrkus, allapoole põlvi on lapse lihaste töö häiritud ning tal esineb tundlikkuse puudumine, mis raskendavad kõndimist.

Ortooside abiga on Marial võimalik iseseisvalt kõndida ning spetsialistide sõnul saab nii olla kindel, et lapsel ei teki sekundaarsete probleemidena alajäsemete liigestes kontraktuure, mis ilma ortoosideta kõndimisel võivad tekkida. Kuna lapsed kasvavad väga kiiresti, tuleb ortoose vahetada vähemalt korra aastas. Sotsiaalkindlustusamet toetab ortooside soetamist 90% ulatuses, kuid ka 579,88 euro suurune omaosalus käib perele üle jõu. Nii panustab kohalik omavalitsus selle katmisesse 298,88 eurot ning Lastefond 290 eurot.

Lisaks on raviarstid soovitanud Mariale regulaarset individuaalset ravivesivõimlemist, mis on lapsele näidustatud lihasjõu ja vastupidavuse arendamiseks. Nii otsustas aasta vältel katta järjepideva veeteraapia kuludest kohalik omavalitsus 168 eurot ning Lastefond heategijate toel kuni 652,8 eurot.

Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves nendib, et fond on Maria pere toetanud abivahendite omaosaluse katmisel ka möödunud aastal. “Lapsed kasvavad kiiresti ja seetõttu vajavad ka abivahendid sagedast välja vahetamist. Lastefond saab abiks olla ka abivahendite omaosaluse katmisel,” toob Ilves välja ning selgitab, et suure hooldusvajadusega lase puhul on erinevaid kuluartikleid palju. “Meil on väga hea meel ka Maria individuaalsel ravivesivõimlemisel toeks olla, see on andnud paljude laste puhul väga häid tulemusi ning kindlasti on see ka Mariale ja tema perele suureks abiks.”