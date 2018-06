Mida tõhusa probiootikumi valikul kindlasti silmas pidada?

Piimhappebaktereid sisaldavate toidulisandite reklaamidest oleme harjunud kuulma lubadusi sellest, kuidas probiootikumid aitavad meie organismi mikrofloora taas tasakaalu viia. Paraku ei saa toidulisandite valimisel alati sellest juhinduda, mida reklaamid meile lubavad.

Inimese eluks vajalik mikrofloora asub peen- ja jämesooles. Soolestikus on piimhappebakterid, coli- ja cocc-tüübilised bakterid, soolekepikesed ja muud vähetuntud bakterid. See võib küll uskumatuna kõlada, kuid normaalsesse mikrofloorasse kuulub ka pärmseen (Candida albicans), mis moodustab meie soolestiku mikrofloorast koguni 20%. Kui pärmseene osakaal kasvab vajalikust suuremaks, tekib kandidoos ehk pärmseene vohamisest tingitud põletik, mis võib levida nahale, küüntele, suhu, söögitorusse, sooletrakti ning välistele suguelunditelegi. Neil, kes immuunpuudulikkusega kimpus, võib kandidoos mõjutada mitmeid elutähtsaid organeid, õigeaegse ravi puudumisel osutuda aga suisa eluohtlikuks.

Tundlikud ning haprad piimhappebakterid

Organismi mikrofloora tasakaalu normaliseerimiseks on vaja meie soolestikku viia täiendavaid piimhappebaktereid. Kuidas aga leida sobiv toode, kui hinnad on analoogsed ja valik suur? Üks asjaolu, mida tasuks probiootikumi valides kindlasti silmas pidada on see, et piimhappebakterid on võrdlemisi haprad ning tundlikud temperatuurile. Nii võivadki bakterid veel enne poelettidele jõudmist, nii töötlemise, transpordi kui ka ladustamise käigus, kasutuks muutuda. Seetõttu ei garanteerigi preparaadi kõrge kasulike bakterite sisaldus kaugeltki seda, et kõik need abimehed üldse oma tööd tegema jõuavad. Eriti keeruline on ennustada selliste probiootikumide tõhusust, mis on tabletiks surutud või mida peab külmas säilitama.

Enamik piimhappebaktereid on ka happelise pH suhtes tundlikud, mistõttu võivad head bakterid maohappega kokkupuutel hävida. Kuna organismi mikrofloora asub peen- ja jämesooles, ei piisagi üksnes sellest, kui piimhappebakterid meie makku jõuavad.

Kuidas viia bakterid soolestikku nii, et selle hape ja temperatuurimuutus neid ei hävitaks?

Siin tulebki mängu spoore moodustav bakter B. Subtilis, mis on võimeline spoori kujul läbima mao happelise ja kõrgema temperatuuriga keskkonna. Tänu seedetrakti spoori kujul läbimisele on garanteeritud, et piimhappebakteri tüvi jõuab meie soolestikku, kus see saab asuda arenema ja organismi mikrofloorat tasakaalu viima.

Toitumisharjumuste muutumise tagajärjel tekkinud kandidoos puudutab täna paljusid. Lisaks klassikalistele kaebustele võib pärmseene vohamine kaasa tuua ka märksa raskemini määratletavaid sümptomeid nagu unetus, pidev väsimus, raskus kehakaalu langetamisel ja palju muudki. B. Subtilis baktereid sisaldava probiootikumi tõhus kuur või regulaarne kasutamine on oluline osa kandidoosi ennetamises.

