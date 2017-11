Miks on oluline vitamiine ja mineraale tarbida vastavalt oma soost tulenevatele vajadustele

Jahedate sügisilmade saabumisel suureneb paratamatult risk külmetuda ja kroonilised haigused annavad aina rohkem tunda. Põhjus on lihtne – külma ilmaga nõrgeneb meie immuunsüsteem ja oleme kahjulike välistegurite poolt kergemini haavatavad. Et neid soovimatuid tagajärgi vältida, on oluline oma immuunsüsteemi tugevdada ning piisavalt vitamiine tarbida. Oma tervise säilitamise nimel on oluline süüa just neid vitamiine, mis on spetsiaalselt kas meestele või naistele mõeldud. Koostöös rahvusvaheliste mikrotoitainete valdkonna teadlastega on globaalne toitumisekspert Herbalife välja arendanud uuendusliku lähenemise toitumise vallas – Formula 2 vitamiinide ja mineraalide kompleksid, milleks üks on mõeldud spetsiaalselt meestele, teine naistele.

Unikaalne lähenemine meestele ja naistele

Mikrotoitainetel on tähtis osa erinevates protsessides, mis tagavad meie keha funktsioneerimise. Nendel protsessidel võib olla otsene mõju meie tervisele ja igapäevasele tegevusele. Kahjuks ei pööra enamik meist oma suure töökoormuse või vähese aja tõttu mikrotoitainete igapäevasele tarbimisele piisavalt tähelepanu. Õnneks võib Herbalife Formula 2 vitamiinide ja mineraalide kompleks meie organismi mikrokeskkonda stabiliseerida. Rohkemgi veel, see varustab mehi ja naisi õiges koguses ning proportsioonis vitamiinide hulgaga, mida ühe või teise keha vajab.

Optimaalne kogus

Mehed ja naised ei erine teineteisest mitte ainult füüsiliste parameetrite poolest, vaid ka erineva füsioloogia ja ainevahetuse poolest. Ühelt poolt on meestel tavaliselt puudu A-vitamiinist, mis on oluline immuunsüsteemi tugevdaja. Teisalt näitavad uuringud, et naised vajavad rohkem kaltsiumit ja selle puudus viib mitmete luustikuprobleemideni. Et säilitada optimaalset ja tasakaalustatud toitumist, peavad naised ja mehed iga päev erinevaid vitamiine ning mineraale sööma. Herbalife Formula 2 vitamiinide ja mineraalide kompleks on loodud kõige värskematele tehnoloogiatele ja teadusuuendustele toetudes. Meestele mõeldud kompleks sisaldab A- ja C-vitamiine, mis tugevdavad organismi kaitsemehhanisme ning B2- ja B5-vitamiine, mis normaliseerivad ainevahetust ja tugevdavad vaimu. Magneesium aitab omakorda lihastel paremini funktsioneerida. Naistele mõeldud kompleks on rikas B6- ja B12-vitamiinide poolest. Seal on ka kaltsium, mis tugevdab luustikku, ning tsink, mis tugevdab küüsi ja nahka.

Terviklik manustamine

Kuna vitamiinide ja mineraalide tarbimine on saamas meie igapäevaseks rutiiniks, siis tagamaks vajalikku kogust, soovitame võtta päevas kaks tabletti vitamiinide ja mineraalide kompleksi Formula 2. Et oma päevast toitumist veelgi parandada, soovitame need sisse võtta koos Herbalife Formula 1 valgukokteiliga. Viimasel juhul reguleerige Formula 2 kogust vastavalt valgukokteili portsjonite arvule. Näiteks kui võtate kaks meie vitamiinide ja mineraalide kompleksi tabletti, siis on soovitatav juua üks klaas Formula 1 valgukokteili. Kui võtate päevas ühe tableti, võite päevas juua kaks klaasi valgusegu.

