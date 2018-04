Parimad massaažisalongid, kus kevadväsimusest võitu saada

Kevadel on väsimus pikast talvest kerge tulema ning keha vajab värskendust ja turgutust. Anname nõu, millistes Tallinna massaažisalongides on kõige parem lõõgastuda.

Massaažisalong Thai Refresh

Massaažisalong Thai Refresh pakub laia valikut lõõgastavaid massaaže ja märgatavat salendavat efekti andvaid spaamähiseid. Sind ootavad hubane massaažisalong ja Taist pärit massöörid, kelle töö on tehtud kvaliteetselt ja hästi. Kogenud ja professionaalsed Tai meistrid pakuvad võimalust nautida traditsioonilist Tai massaaži ning muid unikaalseid hooldusi.

Massaažisalongist saab valida seitsme erinevat tüüpi massaaži vahel. Valikus on nii kiire, 30-minutiline pea-, kaela- ja õlamassaaž kui ka näiteks nelja käe massaaž.

Salongi perenaised on mõlemad Tais massaaži õppinud ning nende eesmärk on tuua Tallinna pisut Taid.

Tule värskenda oma vaimu ja keha massaažisalongis Thai Refresh rahuliku meditatiivse muusika taustal.

Tunne ennast reipalt!

Vaata lähemalt www.thairefresh.ee ning ole kursis meie tegemistega ka Facebookis: https://www.facebook.com/thairefreshsalon/

Šivaya Massaažisalong

Šivaya Massaažisalong alustas tegevust 2007. aastal, esialgu Tallinna kesklinnas Kentmanni tänaval idamaise massaažisalongina ning nüüd juba viis aastat Tondil Tere Tennisekeskuse/Golden Clubi majas. Klientide soovide ja vajadustega kohanedes on idamaisest salongist saanud koht, kus saab abi kõikvõimalike lihase- ja liigesevalude korral alustades kontoritööst väsinud seljast ning lõpetades trauma- või operatsioonijärgse taastusraviga. Salong pakub lisaks erinevatele massaažidele ja tervist taastavatele teraapiatele bioenergeetilist tervendamist, alternatiivset psühholoogilist abi, salendavaid ja naha elastsust taastavaid kehahooldusi ning lapseootel naistele mõeldud nahahooldusi, vältimaks venitusarmide teket, ja olemasolevate rasedusarmide ravi.

Massaažideks ja kehahooldusteks kasutatakse ainult naturaalseid, bioloogiliselt puhtaid loodustooteid, mis ei sisalda parabeene, mineraalõlisid, silikooni ega kunstlikke lõhna- ja värvaineid.

Massaaži ja kehahoolduse mõju suurendavad mõnusad infrapunaga soojendatud massaažilauad, kuumad laavakivid ja pärast lihaste töötlemist kehale asetatud soojendatud rätid.

Salongis töötavad laialdaste erialaste teadmiste ja kogemustega massöörid ning terapeudid, kes on pädevad leidma klientide valude ja vaevuste põhjusi ning neid likvideerima, soovitama koduseid venitusi või harjutusi, et paranemist kiirendada, ning samas kompetentsed märkama, kui probleem vajab juba arstlikku abi.

Šivaya Massaažisalongi prioriteediks on individuaalne lähenemine igale kliendile ja seetõttu toimub teenusele aja broneerimine telefoni või meili teel. Kliendiga eelnevalt vesteldes oleme paremini valmis pakkuma tema probleemide lahendamiseks sobivamat massaažiliiki ning massööri.

Koduleht

Facebook

Tasuta parkimine

Pixabay

Bai Lan Hiina massaažisalong

Pakume soojust, ehedust ja personaalset lähenemist igale meie kliendile…

On asju, mida koolitarkus ei õpeta ning antakse edasi ainult geenide ja keskkonnaga. Bai Lanis töötavad hiina massöörid, kes on sündinud, elanud ja õppinud Hiinas, sealse iidse kultuuri vaimus. Just seetõttu saame Sulle pakkuda erilist ja autentset Hiina kultuuri ning iidse meditsiini ravitsemistarkusi.

Meie massöörid on võimelised massaaži käigus diagnoosima teie keha seisukorda ja soovitama just teile sobivat teraapiat, annavad toitumisalaseid nõuandeid ning soovitavad personaalseid võimlemisharjutusi. See annab teie kehale võimaluse terveneda ja jääda terveks ilma tablettide, valuvaigistite, antidepressantide ja muu keemilise (mis tegelikult kõrvaldab ainult tagajärjed, mitte aga algpõhjust) vahelesegamiseta.

Oleme oma salongis ühendanud Hiina massaaži eheduse kauni ja harmoonilise feng shui keskkonnaga, mille koosmõjul tervenete ja taastute nii füüsiliselt kui ka vaimselt.

Meie salongis töötavad ühtlasi Eesti massöörid, kes pakuvad nii ravivaid protseduure kui ka erinevaid lõõgastavaid massaaže ning on niisama kogenud ja tublid nagu meie Hiina massöörid.

Massaažisalong Bai Lan asub teile väga mugavalt lähedal, kõigest viieminutilise jalutuskäigu kaugusel Kristiine keskusest, Tulika tn 19, Flora Ärimajas.

Salongi klientidele on parkimine kaks tundi tasuta.

Rohkem infot ja broneerimine tel. 56834575, www.bailan.ee ja Facebookist





Roll Studio

Mis on rullmassaaž ja kuidas rullmassaaži masinad Sinu organismi ja keha heaks töötavad? Lühidalt on rullmassaaž väga multifunktsionaalne keha tervendav ja salendav massaažiprotseduur.

Rullmassaaži masinad on spetsiaalselt välja töötatud stimuleerimaks lümfide toimet ja parandamaks lümfi voolavust. Lümfisüsteem mängib meie organismis väga suurt rolli, sest just lümfid puhastavad keha jääk- ja mürkainetest. Rullmassaž paneb lümfid lausa kümme korda kiiremini tööle ning tänu masinal pöörlevatele puidust rullikutele lõhustub meie naha all olev rasvkude ja see aitab tõhusalt tselluliidil väheneda. Lisaks tselluliidi vähenemisele on võimalik kaotada kehalt üleliigseid sentimeetreid. Roll Studio klientide kogemused tõestavad, et üleliigsed sentimeetrid kehalt lausa haihtuvad. Rullmassaaž parandab lisaks ainevahetust ja on väga tõhus lihaspingete vähendamiseks. See sobib ideaalselt nii naistele kui ka meestele, nii tugitoolisportlastele kui ka aktiivselt treenivatele inimestele.

Mis funktsiooni täidavad masinasse peidetud kollageeni- ja infrapunalamp?

Rullmassaaži masinatesse sisse ehitatud kollageenilamp soodustab kollageeni teket meie organismis. Kümne korra kuuri läbimisel tunneb inimene, et nahk on rohkem pingul ja toonuses.

Lisaks kollageenilambile on Roll Studio masinatele lisatud infrapunalamp, mis aktiviseerib organismi vereringet ja soojendab sügavuti meie lihaseid ning teeb massaažiprotseduuri eriti lõõgastavaks.

Miks on vee tarbimine oluline protseduuri ajal ja ka pärast protseduuri?

Rullmassaazi protseduuri ajal on väga oluline tarbida kliendile antud joogivett, sest aktiviseeruvad lümfid hakkavad meist väljutama üleliigset vedelikku. Selleks, et meie veevarud oleksid piisavalt tagatud, on lisavee tarbimine väga oluline ka enne ja pärast rullmassaaži protseduuri.

Tutvu lähemalt Roll Stuido kodulehel www.rollstudio.ee

Roll Studio from Roll Studio on Vimeo.

Hiina tervisesalong Yin&Yang

Tervisesalong on Eesti esimene idamaise meditsiini suunaga tervisekeskus.

Kõik meie massöörid on kutsetunnistusega ja läbinud põhjalikud koolitused ka Hiina meistrite käe all.

Pakume erinevaid massaaže ja hoolitsusi vastavalt kliendi soovidele ning vajadustele. On klassikalised hoolitsused ja idamaised massaažid. On nii lõõgastavaid massaaže kui ka ravimassaaže. Sobiv teenus leitakse vastavalt vajadusele – on kliendil lihasvalud või muud tervisehädad või halb unekvaliteet või stress. Esmalt mõtle oma vajadustele, kas on soov lõõgastuda, lihaspingetest vabaneda, pärast sportlikku sooritust taastuda või saada abi mõne terviseprobleemi korral. Valik on suur. Nendele, kes väga puudutusi ei armasta, on heaks valikuks refleksoloogia, kus puudutatakse ainult jalataldu, kuid mõjutatakse tervet organismi. Paljud jäävad selle hoolitsuse käigus isegi magama. Raviomadustega on klassikaline ravimassaaž, mida teostab suurte kogemustega ning väga paljude erinevate diplomitega meesmassöör ning idamaine ravimassaaž, mida teeb hiinlanna.

Hiina ravimassaaž on valus, kuid väga tõhus. See massaaž on tunni ajaga võtnud ära ka päevi kestnud piinava migreeni. Ravi on tavaliselt suunatud üldisele tervise taastamisele, mitte üksnes haige kehaosa ravimisele. Meie teenusemenüü on pikk ning sealt leiab kõigile sobiva. Sportlased armastavad meie kupumassaaži ja spordimassaaži. Kupumassaaž on väga tõhus ka tselluliidi vastu. Klassikalist massaaži kasutatakse lihaspingete ja sellest tingitud lihasvalude, nagu kaelavalu, õlavalu, seljavalu, leevendamiseks, samuti lihaskrampide ja unehäirete korral ning stressi maandamiseks. Lümfimassaaž on eriti sobilik neile, kellel esinevad lümfiringehäired ja tursed, migreen, immuunsüsteemi langus ning reumaatilised haigused. Idamaiste punktmassaažidega saab leevendada ka stressi, seedehäireid, meeleoluhäireid, peavalusid, üla- ja alaseljaga seonduvaid probleeme, käte-jalgade külmetamist, rahutute jalgade sündroomi ning korrigeerida vererõhku. Sobib nii lastele kui ka kõrges eas inimestele. Refleksoloogia aitab leevendada ja ennetada paljusid haigusseisundeid, nagu peavalu, astma, valulikud lihaspinged, närvivalu, kõhukinnisus, sinusiit, migreen, allergia, vereringehäired jne. Selja piirkonna massaaž on äärmiselt tõhus külmetushaiguste, konditsioneeri kasutamisest tulenevate haiguste, ruumihaiguse, väsimuse, günekoloogiliste jt haiguste ravis.

Asukoht on väga hea – kesklinn, Stockmanni parkimismaja vastas.

www.hiinatervisesalong.ee

6200582

info@hiinatervisesalong.ee