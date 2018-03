Rullmassaaž võidab südameid ja levib kui tervendav viirus

„Mõnus ja soe puidust trummel keerlemas vastu keha, mudimas kohti, mis toovad naeratuse näole. Tõsi, vahel toob ka pisara silma, kui protseduur vabastab kogunenud pingete koldeid meie kehas. Kõik ikka hea tervise nimel. Eestimaad on tabanud rullmassaaži hullus, mille pani käima Beautiful Me kehasalong kõigest aasta tagasi oma esimese täisteenust pakkuva nutisalongiga, mis nüüdseks on levinud üle Eesti. Neli rullmassaaži salongi

kolmes linnas ja tuhandeid kliente on tõestanud protseduuri kiiret ja tõhusat toimet. Sentimeetrid kaovad ja mis kõige tähtsam, enesetunne paraneb ja energiat tuleb juurde, sest organism on puhtam ja tervem.

Mis asi see rullmassaaž on ja mida teeb?

Lihtsalt öeldes paneb rullmassaaž kehas süsteemid tööle ja viib kehast välja sinna mitte kuuluvad jäägid. Katkised rakud, kogunenud jääkained ja muu kehale kahjulik jääb sageli kehasse kinni ning rullmassaaž aitab need kehast välja viia. Infrapunaga varustatud masina trummel keerutab mõnusalt vastu kehakumerusi, just sellise tugevuse ja kiirusega nagu inimesele endale parem tundub. 15 erinevat poosi töötavad läbi kogu keha ning rullmassaažiga alustajatel võib järgmine päev olla tunne nagu oleks intensiivse treeningu läbinud. Samas on keha pingetest vaba ning enesetunne on hea.

Kuna rullmassaaž paneb keha jääkained väljutama, siis on tähtis juua vett, mis aitab kehal puhastuda ja läbi selle kehal paremini toimida. Kogu protseduuriks vajaliku saad Beautiful Me kehasalongis kohapeal – treeningriided, pudelivesi ja personaalne nutikas juhendaja, kelleks on Inga Lunge virtuaalne kehastus.

Rullmassaaži algeline masin leiutati juba aastal 1927 ning aktiivne kasutus on dokumenteeritud 40-ndatel, kus jõusaal ja ilutööstus selle enda tiiva alla haaras, seda ikka oma hea toime pärast.

Tänaseni ei ole Eestis kahjuks olnud kedagi, kes selle protseduuri mõju inimestele tutvustaks. Beautiful Me kehasalong on võtnud endale kohustuseks teavitada inimesi rullmassaaži vajalikkusest ja kasulikust toimest, millega saab igaüks end hoida hea tervise ja enesetunde juures. See ei ole saladus, et arstid ja treenerid on Beautiful Me kehasalongi suured sõbrad ja püsikliendid. Lümfide töö tähtsus organismis on vähese informeerituse tõttu kahjuks paljudele inimestele veel teadmata ja halva lümfisüsteemi töö tõttu saavad alguse paljud tervisehädad.

Kallid protseduurid on paljudele kättesaamatud, kuid rullmassaž on taskukohane ja omab ka tõhusamat toimet. Lisaks on tunniajaline protseduur ka suurepärane elamus, sest Beautiful Me kehasalongide kodune hõng ning teenindus annab positiivse laengu kogu edasiseks päevaks.

Kehasalong

„Ma ei osanud arvatagi, et see selline masin on. Tavamassaaži mudimine ei saa ligilähedalegi“ lausus suurt kasvu Eestimaa mees pärast rullmassaaži. Loomulikult oli naine tema sinna kaasa võtnud. Tavaliselt eesti mees mõtleb tervisele ikka siis kui liiga hilja – õnneks on see järjest rohkem muutumas ja ka mehed leiavad tee Beautiful Me kehasalongi rullmassaaži. Eks naised lihtsalt teavad paremini mis on hea ja kasulik. Beautiful Me kehasalongides on igas asukohas ka nii-öelda sõprade tuba, mis on just sobilik koos kaaslase või sõbrannaga tervise kogumiseks. Ideaalne koosveedetud aeg privaatselt tervise heaks.

Sõna rullmassaaž võeti esmakordselt kasutusele 2017 aastal ning seda just Beautiful Me kehasalongi poolt, et lihtsalt ja arusaadavalt tuua inimesteni tõhus ja efektiivne protseduur, mida varem nimetati mitmete keerukate nimedega. Lihtsuses peitub võlu - seda tõestab ka see, kui arvukalt on sõna rullmassaaž kasutust leidnud üle Eesti. Justkui hea viirus, mis nakatab üha uusi ja uusi inimesi rullmassaaži efektiivse ja kehale kasuliku toimega.

Kes seda innovaatilist, kuid samas nii ammu aega tagasi leiutatud protseduuri pole veel proovinud, siis tasub seda teha ja investeerida enda tervisesse. Beautiful Me kehasalongi soe ja hubane vastuvõtt ning mõnus atmosfäär paneb sind tundma nagu läheks parima sõbra juurde, kus sa oled alati oodatud.

