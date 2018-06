Külmsupp passib imeliselt nälga ja janu kustutama, samuti marinadiks

Midagi pole parata, isegi meie toidulauda kipuvad hetke trendid katma. Kui kunagi kaunistas igat pidupäeva koolajook ning kausitäis viinereid ketšupiga, siis nüüd on au sisse tõusmas vahepeal teenimatult unustusehõlma vajunud külmsupp.

Nii see on, külmsupp on tagasi ja seda suuresti tänud Farmi tänuväärsele tööle. Tegelikult sai kõik alguse oma seitse aastat tagasi, mil firma tuli Rakvere punklaulupeo puhul turule millegi ennenägematuga – soolase jogurtijoogiga. Et publikumenu oli arvestatav, otsustati nüüd samm edasi astuda ning keefiril põhineva soolase külmsupiga, millele punapeet ja krõpsuvad hapukurgitükidki sisse puistatud, eestlaste südamed vallutada.

Kuigi siinmail ei ole sedalaadi toodet varem nähtud, on näiteks Türgis ja Indias soolased hapupiimapõhised joogid nagu ayran ja lassi ammused hitid. Tegelikult mõistsid külmsupi võlusid ka vanad eestlased. Lihtsalt toona kosutati hinge ja ihu pigem hapupiimapudiga, kuhu puistati sisse leivakuubikuid ning muud kraami, mis sahvrist silma hakkas. Sest kes see ikka jaksas keset suurt suve kuuma pliidi ääres vaaritada?! Sellist piinapinki katsus ikka iga vähegi nutikam perenaine vältida. Pealegi oli ju tegu aasta kõige toimekama ajaga.

Maailma kõige kiiremini valmiv supp – avad pakendi ja söömiseks valmis ta ongi

Kuigi tänapäeval võimleb enamus meist heina- ja teiste talgute asemel pigem kodu ja kontori vahet, ei tähenda see kaugeltki seda, et päevatoimetusi oleks sellevõrra vähem. Pigem vastupidi. Ja kui see väsinud emme lõpuks koju jõuab, vaatab nälginud linnupoja kombel ukselt vastu vähemalt üks kui mitte mitu süüa nõudvat suud. Sellisel dramaatilisel hetkel on Farmi külmsupist suuremat elupäästjat raske leida. Lihtsalt ava pakend, kalla sisu lemmikkaussi ning valmis ta ongi. Mitte, et lapse käsi ei suudaks pakendit ise avada. Suudab, ja tegelikult mängleva kergusega, sest pakendil on suur ja mugav kork. Pigem on asi selles, et vaid pereemal näib olevat müstiline oskus külmkapist söök üles leida ning see sobivasse anumasse serveerida.

Kes vähegi soovib, võib suppi pisut värsket rohelist sibulat, tilli ja redist juurde visata, et oma panust tunnetada. Või siis näiteks keedetud muna, kartuli, suitsukala, heeringa või mille iganes muuga seda veelgi tummisemaks tuunida. Kuid isegi sellisel juhul tuleb noaga minimaalselt vaeva näha. Rääkimata sellest, et midagi veel pannil pruunistada või blenderis peenestada.

See imeline supp sobib ideaalselt neilegi, kes ikka ja jälle nõutul pilgul poes ringi vaatavad, et midagi tõhusat nüüdsama hamba alla saada. Alati võib ju jahust, õlist ning suhkrust kubiseva saiakese järele haarata, kuid kui sooviks on oma kõhule korralik pai teha, oleks patt piimhappebakteritest pungil Farmi külmsupp poodi järgmist korda ootama jätta. Seda enam, et toode on täpselt nii paks, et seda saab otse pakendist endale mõnuga sisse libistada.

Kosutav vaheldus grillihooajast stressis seedimisele

Nii kui ilmad soojaks kisuvad, kaovad hapendatud piimatooted kui soojad saiad lettidelt. Mis on ka igati mõistetav – on ju külmad tervislikud palad imelisteks jahutajateks. Seda eriti karmil grillihooajal, mil menüüsse kipub trügima ebamõistlikult palju raskesti seeditavat liha, mistõttu päästab sõbralike piimhappebakteritega toitev kõhutäis nii mõnegi päeva.

Mööda ei saa vaadata ka sümpaatsest tõsiasjast, et Farmi külmsupi näol on tegu väherasvase, samas valgurikka tootega, mis ei koorma organismi tarbetu suhkrulaviiniga. Kuid kel on soovi kaloririkkam kõhutäis ampsata, saab seda „viga“ kama, leiba, puu- või köögivilju lisades kerge vaevaga korrigeerida.

Et talupojad ning nende hapupiimapudi on jäänud sajandite taha, kõlab külma supi kontseptsioon nii mõnelegi võõrana. Nii otsustaski Farmi olukorra päris nutikalt lahendada: poelettidelt võib leida sama sisu, kuid erinevas kuues toodet – kui mustalt pakendilt pealt vaatab vastu kiri ”Keefir punapeedi ja hapukurgitükkidega”, siis roheliselt pakendilt “Külmsupp punapeedi ja hapukurgitükkidega”.