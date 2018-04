Neli üllatavat fakti, mida te veel oma looma toidu kohta ei teadnud

Loomaomanikuna põhiasju ikka teame – šokolaad on koertele mürgine, kassid võivad olla väga pirtsakad jne. Aga kuidas on lood loomade toitainete vajadusega? Lemmikloomale toidu valimisel tuleb endalt küsida 3 küsimust: 1) Kas see on ohutu? 2) Kas see on toitev? 3) Kas see on minu loomale sobiv?

Teadusuuringud on näidanud, et loom vajab toitaineid, mitte konkreetseid koostisosi. Koostisosade abil viiakse toitained looma organismi, aga enne tuleb need koostisosad ära seedida, et loom nendest kasu saaks. Seega on oluline valida oma looma jaoks hästi seeditav toit. Mõelge neile neljale üllatavale faktile.

1. Gluteen sisaldab hästi seeditavat valku, mis pakub kaasidele ja koertele palju kasulikku

Loomaomanikuna olete võib-olla gluteeni looma toidust välja jätnud – gluteen on lihtsalt uhke sõna teraviljas sisalduva valgu kohta – aga gluteen ja muud taimsed valgud on väga hästi seeditavad ning aitavad parandada väljaheite kvaliteeti ja vähendada gaaside teket. Seega on gluteen valguallikana koertele ja kassidele väga kasulik.

VIHJE: Kui valite oma loomale toitu, eelistage tootjaid, mis panevad toidu kokku loomale vajalike toitainete põhjal ning kus pööratakse tähelepanu toidu suupärasusele ja seedivusele.

2. Väikesed koerad vajavad proportsionaalselt rohkem kaloreid kui suured

Chihuahua ei ole sama nagu saksa dogi. Pärslane ei ole sama nagu Maine Coon. Looma toiduvajadus sõltub tema suurusest, tõust ja vanusest ning nende alusel peategi toitu valima.

Suurus ei ole väikese ja suure koera ainus erinevus. Väikesetõulised koerad kulutavad energiat üldiselt kiiremini kui suured ning sellepärast vajavadki nad oma suuruse kohta (suurte tõugudega võrreldes) peaaegu kaks korda rohkem energiat.

Looma optimaalse kehakaalu säilitamine on oluline. Loomatoidul on toodud toitmisjuhend, kust saate infot, kui palju loomale päevas peaks süüa andma. Pidage meeles, et iga loom on erinev ja erineva aktiivsustasemega, ning valige toidukogused selle alusel. Loomaarst aitab samuti täpsemalt määratleda, kui palju loom peaks päevas süüa saama. Pidage meeles, et ületoitmine võib põhjustada ülekaalu, mis võib looma nõrgestada ja põhjustada mitmeid lisahaigusi, näiteks liigesehaigusi, diabeeti ja südamehaigusi.

VIHJE: Mõõtke sobiv toidukogus välja kaalu abil.

3. Kassid ei tunne magusat maitset

Maitsenäsade arv

Kas olete kunagi mõelnud, kuidas teie lemmiklooma maitsemeel teie omast erineb? Lisaks erinevusele maitsenäsade arvus (inimestel on neid 5 korda rohkem kui koertel ja 18 korda rohkem kui kassidel) ei tunne kassid näiteks magusat maitset, mistõttu nad ei söö magusat toitu.

VIHJE: Maiustused võiks looma päevasest kalorikogusest moodustada maksimaalselt 10 protsenti, nii et olge oma kassi või koera premeerimisel mõistlik. Looma premeerimiseks võite näiteks tema päevasest toidukogusest veidi palakesi võtta. Niimoodi tunneb ta, nagu saaks preemiat, aga ei tarbi lisakaloreid.

4. Kõigil kassidel ja koertel on omaenda konkreetne toitevajadus

Ei ole vahet, kas peate oma koera või kassi lihasööjaks või kõigesööjaks. Oluline on määrata konkreetse looma toitevajadus ning optimaalne tarbitavate valkude, rasvade, süsivesikute, vitamiinide, mineraalide ja vee hulk.

VIHJE: Pidage meeles, et erinevalt inimestest võivad meie karvased kaaslased iga päev sama toitu süüa. Nii et loomale hea elu tagamiseks tuleks alati veenduda, et ta tarbib kvaliteetset just talle sobivat toitu.